Desafío The Box: participante expulsado da su versión

Andrés Ossa Villegas, un joven que hacía parte del equipo 'Beta', fue el segundo expulsado en toda la historia del 'Desafío' por incumplir las reglas, para esta ocasión, el participante fue 'pillado' ingiriendo alimentos prohibidos; tras su salida habló de lo sucedido.

Ossa fue captado por las cámaras guardando alimento no permitido después de la prueba de sentencia y hambre. Lo que intentó ocultar, sin éxito, fue proteína.

“Eso fue un antojo porque yo ya había comido hamburguesa”, explicó el antioqueño en el programa Día a Día del Canal Caracol.

“Esto es un baldado de agua fría que te recuerda cosas que tienes que trabajar”, dijo Ossa, quien se desempeña como modelo fitness.

Según relató el exparticipante, ya lo habían regañado por algo similar, situación que lo llenó de frustración.

“Una vez perdimos comida y fui a la basura para ver qué había y vi una cáscara de plátano, entonces pensé ‘voy a hacer unas pastas veganas que yo sé cómo hacerlas’. Me pegaron un regaño porque no podía hacer eso. Desde ahí empezó a mi lucha porque no podía buscar estrategias creativas para hacer las situaciones más llevaderas y me frustré mucho”, señaló.

En la noche en la que fue expulsado, el participante mostró su tristeza por su "debilidad mental", mientras que Andrea Serna, presentadora, fue determinante con las pruebas que sustentaban la eliminación inminente.

“Es una situación muy compleja, aguantar hambre, estar bajo presión, no tomé las decisiones adecuadas en el momento que tenía que hacerlo, me dejé llevar … Al ver que no habían sacado ciertos implementos de la casa, pues pensé que era una oportunidad … Me voy muy triste, no era la forma en la que quería salir del desafío, me disculpan esto, no siento que esto me defina como persona, pero está claro que mi actuar no fue el mejor, hasta aquí llegó el viaje”, dijo Ossa antes de salir de la 'Ciudad de las cajas'.