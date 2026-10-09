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Cayó MiLoto: Estos son los números que dieron le premio de $160 millones a un jugador

Un habitante del municipio de Plato, en el departamento del Magdalena, hizo historia al convertirse en el primer ganador del premio mayor de MiLoto en esa población.

Premio mayor de MiLoto cae en Plato, Magdalena: consulta las cifras ganadoras y el acumulado
Premio mayor de MiLoto cae en Plato, Magdalena: consulta las cifras ganadoras y el acumulado
Foto: Gemini y Baloto
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

El sorteo No. 0620 de MiLoto entregó un premio acumulado de $160 millones de pesos a un único apostador ubicado en el municipio de Plato, en el departamento del Magdalena.

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Este hecho marca un hito importante para dicha población, debido a que se trata del primer premio mayor de este juego de suerte y azar que cae en ese municipio.

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Si quieres comprobar si tu boleto coincide con la combinación ganadora de esta edición, la serie afortunada de cinco números que convirtió a este ciudadano en el nuevo millonario estuvo conformada por las cifras 11, 12, 18, 29 y 35.

El billete ganador fue adquirido de forma presencial bajo la modalidad manual en un punto de venta perteneciente a la red aliada SuperGIROS, ubicada en el departamento del Magdalena.

Además del gran afortunado de Plato, la jornada del sorteo No. 0620 dejó un balance bastante amplio de ganadores a nivel nacional. En total, el sorteo dejó más de 11 mil ganadores en todo el país, distribuyendo una cifra que supera los $249 millones de pesos en premios.

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¿Cómo cobrar el premio de MiLoto y dónde puedes comprar tu boleto?

Si fuiste el feliz ganador de este sorteo o si en el futuro resultas afortunado con este juego, debes conocer exactamente cuáles son los trámites requeridos para reclamar tu dinero.

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Para hacer efectivo el premio de $160 millones, el nuevo millonario debe ponerse en contacto directamente con la Fiduciaria de Occidente. Asimismo, si necesitas revisar en detalle cada uno de los pasos, requisitos y condiciones establecidas para el cobro, puedes consultar la información oficial publicada en el sitio web www.baloto.com.
Puedes leer: Exmánager de Diomedes Díaz dará números de suerte para fanáticos del cantante

Por otro lado, si deseas probar tu suerte en las próximas ediciones, tienes a tu disposición múltiples alternativas tanto físicas como digitales para adquirir tu tiquete.

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Si prefieres la comodidad de tu hogar o celular, puedes comprar tu billete directamente desde tu teléfono móvil o computador ingresando a la página web oficial www.baloto.com.

Si prefieres realizar tu compra de forma presencial, puedes acudir a los más de 43 mil puntos de venta disponibles en las redes aliadas Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional, o dirigirte a las principales cadenas de grandes superficies.

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Adicionalmente, si quieres mantenerte al tanto de los resultados y novedades, puedes seguir sus canales oficiales en redes sociales como Facebook (Baloto_Colombia), Instagram (@Baloto_Colombia), X (@Baloto_Colombia), YouTube (@BalotoCo) y la página web baloto.com.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto y cómo aporta a la salud en Colombia?

El alcance de MiLoto abarca diferentes regiones del país desde el inicio de sus operaciones. Desde su lanzamiento oficial, realizado el 20 de octubre de 2023, y con corte al 4 de octubre de 2026, la mecánica de este juego ha entregado un monto acumulado que supera los $62.541 millones de pesos. Esta suma global se ha distribuido en un total de 3.747.783 premios pagados a los jugadores en todo el país.

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Junto con la entrega de premios a los apostadores, este juego cumple una función económica destinada al bienestar social en Colombia.

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y octubre de 2026, MiLoto ha transferido más de $25.666 millones de pesos al sistema de salud colombiano. Estos recursos económicos están destinados a contribuir a la financiación de la atención médica de millones de personas en el territorio nacional.

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