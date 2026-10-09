Cayó MiLoto: Estos son los números que dieron le premio de $160 millones a un jugador

El sorteo No. 0620 de MiLoto entregó un premio acumulado de $160 millones de pesos a un único apostador ubicado en el municipio de Plato, en el departamento del Magdalena.

Este hecho marca un hito importante para dicha población, debido a que se trata del primer premio mayor de este juego de suerte y azar que cae en ese municipio.

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Si quieres comprobar si tu boleto coincide con la combinación ganadora de esta edición, la serie afortunada de cinco números que convirtió a este ciudadano en el nuevo millonario estuvo conformada por las cifras 11, 12, 18, 29 y 35.



El billete ganador fue adquirido de forma presencial bajo la modalidad manual en un punto de venta perteneciente a la red aliada SuperGIROS, ubicada en el departamento del Magdalena.

Además del gran afortunado de Plato, la jornada del sorteo No. 0620 dejó un balance bastante amplio de ganadores a nivel nacional. En total, el sorteo dejó más de 11 mil ganadores en todo el país, distribuyendo una cifra que supera los $249 millones de pesos en premios.

¿Cómo cobrar el premio de MiLoto y dónde puedes comprar tu boleto?

Si fuiste el feliz ganador de este sorteo o si en el futuro resultas afortunado con este juego, debes conocer exactamente cuáles son los trámites requeridos para reclamar tu dinero.

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Para hacer efectivo el premio de $160 millones, el nuevo millonario debe ponerse en contacto directamente con la Fiduciaria de Occidente. Asimismo, si necesitas revisar en detalle cada uno de los pasos, requisitos y condiciones establecidas para el cobro, puedes consultar la información oficial publicada en el sitio web www.baloto.com.

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Por otro lado, si deseas probar tu suerte en las próximas ediciones, tienes a tu disposición múltiples alternativas tanto físicas como digitales para adquirir tu tiquete.

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Si prefieres la comodidad de tu hogar o celular, puedes comprar tu billete directamente desde tu teléfono móvil o computador ingresando a la página web oficial www.baloto.com.

Si prefieres realizar tu compra de forma presencial, puedes acudir a los más de 43 mil puntos de venta disponibles en las redes aliadas Su Red y SuperGIROS distribuidos en todo el territorio nacional, o dirigirte a las principales cadenas de grandes superficies.

Adicionalmente, si quieres mantenerte al tanto de los resultados y novedades, puedes seguir sus canales oficiales en redes sociales como Facebook (Baloto_Colombia), Instagram (@Baloto_Colombia), X (@Baloto_Colombia), YouTube (@BalotoCo) y la página web baloto.com.

¿Cuánto dinero ha entregado MiLoto y cómo aporta a la salud en Colombia?

El alcance de MiLoto abarca diferentes regiones del país desde el inicio de sus operaciones. Desde su lanzamiento oficial, realizado el 20 de octubre de 2023, y con corte al 4 de octubre de 2026, la mecánica de este juego ha entregado un monto acumulado que supera los $62.541 millones de pesos. Esta suma global se ha distribuido en un total de 3.747.783 premios pagados a los jugadores en todo el país.

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Junto con la entrega de premios a los apostadores, este juego cumple una función económica destinada al bienestar social en Colombia.

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2023 y octubre de 2026, MiLoto ha transferido más de $25.666 millones de pesos al sistema de salud colombiano. Estos recursos económicos están destinados a contribuir a la financiación de la atención médica de millones de personas en el territorio nacional.

