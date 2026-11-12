¿Te cortaron el servicio? Drástico cambio en cobros por reconexión que debes conocer

Si en algún momento te cuelgas o te atrasas con el pago de tus facturas de servicios públicos o de telecomunicaciones, la empresa con la que tienes el contrato puede proceder a suspender la prestación del suministro.

Históricamente, para restablecer la señal o la conexión tenías que pagar el saldo pendiente y, además, asumir una tarifa adicional de reconexión fijada por la misma compañía.

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En años anteriores, los operadores definían de manera libre estos cobros, lo que se traducía en valores bastante altos que golpeaban tus finanzas familiares o empresariales, tanto en los planes móviles como en los servicios fijos de internet, telefonía y televisión.



Ante esta situación y tras diversos debates sobre los costos que asumían los contratantes, se sancionó un nuevo marco normativo para regular estos valores.



¿Qué es la Ley 2485 de 2025 y a quiénes aplica en Colombia?

La Ley 2485 de 2025 es la norma nacional encargada de establecer el marco regulatorio aplicable a la reconexión de los servicios de telecomunicaciones que hayan sido suspendidos por falta de pago.

Esta reglamentación protege directamente a los usuarios que tengan contratados planes de servicios móviles o servicios fijos ante cualquier operador de telecomunicaciones en el país. Dentro de las coberturas de la ley se incluyen:

Planes de telefonía e internet móvil.

Servicios fijos de internet para el hogar o empresas.

Telefonía fija.

Televisión por suscripción.

Con la sanción de esta norma en 2025, el esquema anterior cambió radicalmente para evitar que los cobros por reconexión representen una carga desproporcionada en tus gastos cuando te veas obligado a ponerte al día con una factura vencida.

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¿Cuáles son las nuevas tarifas y topes máximos para la reconexión de servicios?

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 2485 de 2025, los operadores ya no tienen la libertad de fijar arbitrariamente el valor de la reconexión.

En su lugar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se encarga de determinar los topes máximos autorizados que te pueden cobrar.

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Las tarifas vigentes registran caídas históricas en sus montos:

Servicios móviles: Anteriormente, la reconexión de un plan móvil costaba en promedio $6.800 pesos. Con la nueva reglamentación de la CRC, el cobro máximo pasó a ser de $285 pesos, lo que representa una disminución estimada del 96% en la tarifa. Servicios fijos (internet, televisión y telefonía fija): La CRC estructuró límites diferenciados dependiendo de la cuota de mercado de cada operador:

Grandes operadores (empresas que concentran cerca del 85% del mercado): El valor máximo autorizado por reconexión quedó fijado en $1.232 pesos. Anteriormente, los cobros de estas compañías podían alcanzar hasta los $39.000 pesos, de modo que la reducción equivale a un ahorro del 97%.

El valor máximo autorizado por reconexión quedó fijado en $1.232 pesos. Anteriormente, los cobros de estas compañías podían alcanzar hasta los $39.000 pesos, de modo que la reducción equivale a un ahorro del 97%. Operadores pequeños: Para los prestadores con menor participación de mercado, el tope regulado se estableció en un valor máximo de $10.269 pesos.

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¿En qué casos se considera ilegal el cobro por reconexión de telecomunicaciones?

El cobro por reconexión de un servicio de telecomunicaciones suspendido por no pago se convierte en ilegal cuando la empresa operadora intenta facturarte una suma que supere los topes fijados por la ley y la CRC.

Se considera una práctica ilegal si se presentan las siguientes situaciones en tu factura:

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Si en tu servicio móvil te cobran más de $285 pesos por concepto de reconexión tras una suspensión por mora.

tras una suspensión por mora. Si contratas un servicio fijo de internet, telefonía o televisión con uno de los grandes operadores del país y la tarifa de reconexión excede los $1.232 pesos.

Si tienes el servicio con un operador pequeño y te aplican un cobro superior al límite estipulado de $10.269 pesos.

Al revisar tu recibo mensual, es importante que verifiques detenidamente la descripción de los rubros aplicados si tuviste una interrupción del servicio, asegurándote de que las tarifas cobradas se mantengan dentro de los límites fijados por la Ley 2485 de 2025.

