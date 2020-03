En video, humorista de Sábados Felices confirmó que tiene coronavirus

A través de su cuenta de Instagram, Alexandra Restrepo, humorista de Sábados Felices, les contó a sus seguidores que dio positivo para COVID-19.

De acuerdo con la actriz, contrajo el virus en España, lugar donde se encuentra aislada hace 17 días en compañía de su esposo e hijo.

En el video, además, reveló con la voz entrecortada cuáles fueron sus síntomas.

“¿A mí cómo me dio? Me empezó con dolor de garganta, dolor de cabeza, mucha congestión y, obviamente, sin olfato y sin gusto. Luego tos seca, luego ya dificultad respiratoria”, dijo.

Además de compartir el difícil momento que está pasando ahora, Alexandra quiso con su video concientizar a todos para que se cuiden y eviten contagiarse de la pandemia que les ha costado la vida a miles de personas en el mundo.

“Tenemos que entender que de mis acciones depende la vida de muchas personas… No colapsemos el sistema de salud en Colombia y si no tienen que salir de sus casas no lo hagan, racionen la comida para no salir de sus casas”, añadió.