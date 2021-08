Epa Colombia reveló un panorama poco alentador: “mi abogado dice que sí iré unos meses a la cárcel

Aunque Omar Ocampo, abogado de la empresaria, interpuso un recurso de casación ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, esto con el fin de que, la Corte Suprema de Justicia revise la condena; la empresaria aseguró que su abogado le contó que tendrá que ir la cárcel.

Al parecer, de la condena de más de cinco años en la cárcel por daño en bien ajeno e instigación al terrorismo, tendrá que ir alrededor de 8 meses, a pesar del pago de la millonaria multa. Según el abogado, esta decisión podrá tomar años.

Tras la desalentadora noticia, la empresaria contó a través de sus redes, su sentir y aseguró que, aunque han sido momentos muy difíciles, ya hizo todo lo posible, por lo que lo demás se lo deja a Dios.

“Mi abogado me asegura que sí iré unos meses a la cárcel. Yo no quiero estar ni un día allá. No tengo nada en contra de las personas que están allá, pero es que sería muy duro. Que sea lo que Dios quiera, yo no he violado a nadie, no he matado, no he robado, no he hecho delitos tan graves como para que me pase eso”, dijo Epa.

La empresaria además contó que ya logró reunir 100 millones de los 472 millones que debe pagar por la multa: “Me faltan 372, pero ahí voy. A veces me desmotivo porque digo, con eso me voy a viajar o me compro otra casa, pero bueno de los errores uno aprende. Yo no quisiera llorar, me da es rabia”, aclaró.