Esta es la CONDICIÓN que Maite Perroni puso para el reencuentro de RBD

Ya van a ser ocho años de la desintegración de RBD y han sido varios los rumores de que la banda estará de nuevo en las pantallas, pero esta vez con un nuevo formato.

Maite Perroni, quien interpretaba a ‘Lupita’ en la serie, puso una condición para hacer posible reencuentro.

Aunque dijo que estaría feliz de verse con sus compañeros, en una entrevista para el diario mexicano El Universal, dio a entender que si no van a estar los seis prefiere continuar con sus proyectos.

‘Si se diera el hecho de estar los seis nuevamente en un escenario no me perdería la oportunidad de disfrutarlo con ellos. Si no fuéramos realmente los seis y no se logrará que todas las piezas y los elementos estuviéramos, pues continuaría mejor con los proyectos que estoy trabajando de mi parte’, aseguró Maite durante la entrevista.

La artista se encuentra enfocada en su carrera como solista.