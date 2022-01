Estremecedor video: abusó y asesinó a una enfermera en Bogotá

Cámaras de seguridad captaron la fatal situación que vivió una enfermera en Bogotá , luego de ser sorprendida por un delincuente que la abusó y luego la asesinó. Las autoridades confirmaron la captura del hombre quien era conocido bajo el alias de 'Romaña'; podría haber más de 10 víctimas.

Según un informe de Noticias Caracol, su apariencia física y su modalidad delictiva, permitieron darle seguimiento y dar con la captura de este agresor.

En uno de sus casos delictivos más recientes resultó como víctima una enfermera en el sur de la capital, en Ciudad Bolívar. Sus últimos momentos quedaron grabados en una cámara de seguridad del sector, allí se puede ver a la mujer transitar por la zona, y segundos después, ser interceptada por el depredador sexual.

"La víctima se desplazaba en vía pública, fue sorprendida por parte de este delincuente. Posteriormente a realizar actos sexuales violentos, la asesina. Huye hacia la ciudad de Quibdó y allí es capturado por parte de los investigadores en coordinación con la seccional de investigación de ambas unidades", explicó el general Eliecer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá.

Además, expresó que está en proceso de investigación por otros cuatro casos. Sin embargo, las autoridades consideran que podría haber más de 10 víctimas de ‘Romaña’, no solo en Bogotá, sino también en Quibdó.

Una de las mujeres atacadas, relató para Noticias Caracol el estremecedor momento que vivió cuando fue abusada por este hombre, aparentemente, una de sus modalidades era esconderse detrás de los matorrales.

“A lo lejos vi un sujeto que salía del campo. Salí corriendo. Él me alcanzó, me sujetó con su antebrazo tapándome la boca. Luego me arrastró hacia el caño, yo luché en vano. (...) Me amenazó de muerte con un arma diciéndome que me quitara la ropa y le dije que no. Bota el arma y me sujeta el cuello, a quererme ahorcar. Después de eso me arranca la ropa con el arma en la boca y después me agrede”, añadió.