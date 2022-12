Estudio dice que otro síntoma del coronavirus se podría ver reflejado en la piel

Un estudio liderado por el dermatólogo italiano Sebastiano Recalcati del hospital Alessandro Manzoni de Lecco, Lombardía, Italia, sugiere que un nuevo posible síntoma del coronavirus se ve reflejado en la piel. Según las investigaciones hechas, de un total de 88 pacientes examinados, 18 de ellos desarrollaron manifestaciones cutáneas lo que representa un 24 % de la muestra.

El estudio, que fue aceptado para publicación en el Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology , explica que 8 de estas personas presentaron irritaciones en la piel al inicio de la enfermedad, mientras que las 10 restantes las mostraron tras su hospitalización.

Tales problemas, dice el estudio, son rash eritematoso en 14 de ellos; la urticaria generalizada en 3 y vesículas tipo varicela en 1. Siendo en la mayoría de casos, el tronco el lugar más afectado.

El autor destaca que no hubo correlación de estas manifestaciones con la gravedad del COVID-19 y se sanaban en unos días. También hubo pacientes que apenas sintieron picores en la piel o no lo sintieron de ninguna manera.

Aún con todos los datos recolectados, resulta difícil determinar si esas manifestaciones en la piel son producto del coronavirus. La Academia Española de Dermatología y Venereología ya había llamado la atención sobre un estudio hecho por dermatólogos chinos del Tercer Hospital Afiliado de la Universidad Sun Yat-sen, en Cantón, en el que se sugirió que podían tratarse de una reacción alérgica a los medicamentos con los que tratan a los pacientes.

Para combatir los síntomas, los médicos recurren a prescribir antibióticos u otros fármacos por falta de medicamentes específicos que curen el COVID-19. Señala también que es frecuente que como resultado, los pacientes desarrollen algunas afecciones en la piel.

Por otra parte, el equipo de Lombardía agrega que las manifestaciones cutáneas vistas en infectados son similares a las que pueden aparecer durante cualquier infección vírica.

Cabe resaltar que los principales síntomas que se presentan luego del contagio son fiebre, tos seca, dificultades para respirar, desaliento y otros menos comunes como diarrea, pérdida del sentido del olfato y del gusto.

