Billie Eilish descrestó con su primer concierto en Colombia; cerró con broche de oro el FEP

El Festival Estéreo Picnic cumplió con las expectativas de sus asistentes, con la llegada de reconocidas bandas que cantarían por primera vez en la capital colombiana e incluso en el país, como la cantante norteamericana Billie Eilish, quien tenía el enorme peso de cerrar el famoso festival.

Una artista de reconocimiento internacional, la cual empezó su espectáculo muy puntual, saltando en tarima con un sorprendente cambio de luces, que avecinaba lo que iba a pasar, con un fondo lleno de gritos de felicidad de quienes esperaban verla, luego de que suspendiera su gira ‘When We a Fall Sleep. Where Do We Go’, por la Pandemia.

Con sencillos como 'I Didn’t Change My number', 'NDA' y 'Therefore I Am', la cantante puso a saltar y cantar a los asistentes del festival, quienes disfrutaron de un fin de semana lleno de música del más alto nivel, con los Twenty One Pilots, los cuales reemplazaron a Blink-182, como banda principal del evento.

En medio de su presentación, Billie hizo mención sobre las condiciones climáticas de la sabana de Bogotá , refiriéndose al frío y la altura, que al parecer le estaban cobrando factura: "Hace mucho frío y tengo asma. No puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes", enloqueciendo a los asistentes, que sintieron esas palabras muy sinceras, al ser una artista que al parecer vive y disfruta los lugares que visita.

Dejando postales inolvidables en tarima, la norteamericana dejó una para la posteridad, un momento inolvidable, en el que le pasaron una bandera de Colombia con su logo bordado, regaló que fue muy especial para ella, por lo que la tomó y en medio de su show se vistió con ella, sellando su espléndida presentación en tierras cafeteras.

Con un sorprendente final, lleno de juegos pirotécnicos, luces y confetis, la cantante acompañada de su hermano y baterista se despidió del festival con una enorme sonrisa, asegurando que ama a Colombia, dejando claro que volverá a visitar nuestro país en cualquier momento.

