Federico Gutiérrez expuso sus propuestas y dialogó con su paisana Aracelys de Kallejiando

Federico Gutiérrez, precandidato presidencial del Equipo por Colombia continúa en su gira de medios y en esta oportunidad pasó por el estudio de La Kalle para compartirnos sus propuestas de campaña.

En su visita a Kallejiando, el aspirante a la Presidencia habló sobre su postura política y algunas propuestas sobre cómo piensa gobernar el país si logra ser el próximo mandatario de Colombia.

En entrevista con los presentadores de Kallejiando el político tuvo que responder varias preguntas frente a las problemáticas del país y sus posibles soluciones, entre las que ahondó en el tema de inseguridad, falta de oportunidades, agricultura, inflación y protesta social.

Aseguró que conoce perfectamente el país e invitó a las personas a participar en las urnas al asegura que “esta no es cualquier elección, está en riesgo la democracia y las libertades; las discusiones hoy no son izquierda, derecha o centro, porque lo que le importa a la gente es que en el centro de la mesa estén las tres comidas del día, y que cuando vaya al centro de Medellín, Bogotá y Cali no lo roben o lo maten por su bicicleta o celular”.

Federico Gutiérrez agregó que considera que un buen presidente debe garantizar orden y oportunidades: “Orden para luchar contra la corrupción y garantizar la seguridad; y oportunidades que es justo lo que tenemos que garantizar en educación y salud”.

Aprovechó para expresar que uno de los problemas más graves que ve son los precios de los alimentos, “es increíble que importemos trigo teniendo hectáreas cultivables”.

Por otro lado, se refirió a la protesta social asegurando que él es un candidato del pueblo y que garantizaría el derecho a la protesta, pero cuestionó los bloqueos y la violencia en medio de las manifestaciones, tanto por parte de manifestantes, como por parte de la fuerza pública.

Federico Gutiérrez charló con su paisana Aracelys Henao

En medio de la entrevista el precandidato recibió la sorpresiva llamada de Aracelys Henao, la artista de Kallejiando, quien inició diciendo que son “el candidato del pueblo y la cantante del pueblo”.

Entre risas el político paisa saludó a la artista del programa y le respondió una duda sobre el elevado precio en los peajes.

Sobre este tema el precandidato dijo que son necesarios y que no está de acuerdo en quemarlos como muchos manifestantes insisten; sin embargo, aclaró que sí considera que están muy caros y que hay que revisar las concesiones.