Habla la abuela del niño de 12 años que fue hallado con extranjero en Medellín: "No le deseo el mal"

Un niño de 12 años fue encontrado en compañía de un extranjero en la exclusiva urbanización de Balcones del Vergel, en Medellín; habría sido víctima de abuso sexual, ¿qué dice la abuela?

Según relató la mujer, el niño reveló todo lo sucedido a la doctora que lo atendió posteriormente. Se ha mencionado que hubo intercambio de mensajes entre el hombre y el menor, lo cual agrava la situación.

El lamentable hecho ocurre a tan solo días de que el ciudadano estadounidense, Timothy Livingston, fuera encontrado con dos menores de 12 y 13 años en un hotel de la ciudad y posteriormente salió del país.

En esta nueva denuncia, el sujeto identificado como Juan Pablo González Delgado, de 29 años y con documentos australianos, terminó capturado este martes por las autoridades.

La captura se llevó a cabo en flagrancia, lo que indica mayor gravedad. Se ha informado que el menor aparentemente pidió ayuda mediante gritos, lo que alertó a las autoridades.

Detalles adicionales sobre el caso han sido proporcionados por la abuela del niño, quien reveló que el hombre contactó al menor a través de redes sociales y lo citó en un lugar específico bajo falsas promesas. El niño fue recogido en su barrio y llevado a la urbanización donde ocurrieron los hechos.

El menor, inicialmente indiferente a hablar sobre lo ocurrido, finalmente confesó a la doctora que había sido objeto de penetración.

"El tipo lo citó. Hay un pantallazo de una conversación sobre un carro que le iba a mandar. A las 10:34 de la mañana de ayer le mandó el mensaje, que ya el carro iba a recogerlo con las placas específicas. Él fue y lo recogió al barrio y lo llevó a la unidad residencial", contó la señora al Noticentro 1 CM&.

La abuela del niño, visiblemente afectada por lo sucedido, pide justicia para su nieto. Aunque afirma ser una persona de fe y no desear el mal a nadie, insiste en que se aplique la ley con rigor y justicia en este caso.

"Él no me dijo a mí que había habido violación, a la Policía le dijo lo mismo, pero a la doctora, cuando ya se vio cogido de que le iban a hacer un examen, ahí mismo dijo que sí, que había tenido penetración", agregó la mujer que prefirió no revelar su identidad.

Hasta el momento, se sabe que el hombre involucrado ha sido capturado y está bajo custodia de las autoridades; sin embargo, el caso continúa siendo objeto de investigación para determinar todos los detalles y responsabilidades correspondientes.

