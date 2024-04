Ladrones entraron robar, se emborracharon y se quedaron dormidos; la Policía llegó a sacarlos

Un reprochable hecho tuvo lugar enBogotá, el miércoles 3 de abril, cuando un tendero de la zona fue a abrir su local como es de costumbre, pero al ingresar se encontró con la increíble escena de varios hombres ebrios y dormidos dentro del establecimiento.

De inmediato alertó a las autoridades de que estos delincuentes habían ingresado a la fuerza al local, pero al parecer, se quedaron bebiendo licor, se emborracharon y terminaron quedándose dormidos hasta que llegó el propietario. En videos que circulan en redes sociales se dio a conocer la noticia, pero no hay mucha información sobre un detalle que llama la atención de los metrajes.

En el lugar había mucha presencia de uniformados, como si la situación fuese tan delicada que necesitara el apoyo de varios policías, además en el video se logra ver que una de las estrategias para sacar los delincuentes era rociarles agua a presión, pero esta labor la realizaron los bomberos, que increíblemente estaban apoyando a la captura.

Tras varios minutos, la Policía logró sacar a los delincuentes y detenerlos, bajo la mirada atónita de los habitantes del sector, quienes murmuraban sobre lo que acababa de pasar. Este hecho se suma a la oleada de robos y actos delictivos que tuvieron lugar la noche del dos de abril, en el que incluso hubo un ataque con una granada a un CAI.

Sin embargo, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios sobre lo sucedido: "Los Bomberos para sacar esas ratas y más de veinte policías no pueden qué vergüenza", "¿Qué hacen los Bomberos Bogota siendo partícipes en 'capturas' que no son de su competencia?, ¿Esto no es "prevaricato por acción"?, ¡Esto puede generar VICIOS en la captura!, terrible.", "Una aturdidora, balas de goma y eso lo resuelven en un par de minutos, ah pero esos tombos son buenos solo para jugar free fire".

