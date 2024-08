Hombre pierde un brazo en accidente laboral: "Nadie me auxilió"

Un impactante accidente laboral tuvo lugar el pasado 20 de julio en Trujillo, Perú, donde un trabajador de la empresa de seguridad Liderman perdió su brazo tras ser impactado por un camión.

El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridadde la empresa, y el joven afectado, de 30 años, ha compartido su desgarrador relato, denunciando la falta de auxilio inmediato y la retención de información por parte de la empresa.

El vigilante, quien prefirió mantenerse en el anonimato, narró los detalles del trágico hecho.

“Yo estaba abriendo el portón de ambas hojas, tanto derecho como izquierdo. En el lado izquierdo no se podía abrir muy bien por un problema con las parihuelas. Sostenía el portón para que el vehículo pudiera salir y mientras lo hacía, me di cuenta de que el camión estaba chocando con los cables de la parte externa. Avisé al conductor, pero hizo caso omiso y siguió avanzando. Sentí el impacto que me jaló hacia el portón y vi que mi brazo estaba destrozado”, explicó en una entrevista con La República.

El trabajador expresó su desesperación al no recibir ayuda inmediata. “Pedí ayuda, pero nadie me auxilió. Solo después de un tiempo, el chofer bajó a ver qué había pasado y en su desesperación me tuvo que ayudar hasta que llegó la ambulancia del SAMU para llevarme a la clínica”, añadió.

Según el relato del vigilante, trabajaba en la empresa Soltrak, ubicada en la avenida América Oeste, desde hacía casi un año. Durante este tiempo, había presenciado otros incidentes similares con el mismo chofer, quien ya había roto los cables en ocasiones anteriores.

“Ya había roto los cables en otras ocasiones y se comunicaron esos incidentes, pero no hicieron nada”, afirmó.

Además, el trabajador denunció que la empresa no le facilitó todas las imágenes de las cámaras de seguridad, presentando solo un ángulo a las autoridades, a pesar de que hay más de seis cámaras que enfocan el portón.

Tras darse a conocer el terrible accidente, los familiares de la víctima han pedido la intervención de las autoridades para que el caso no quede en el olvido y se haga justicia.

La situación ha generado una ola de indignación entre los trabajadores y las redes sociales, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones a la empresa por la aparente negligencia.

Trabajador de la compañía de seguridad Liderman, pierde su brazo por un descuido. pic.twitter.com/LmyReX4arZ — Fiore Candela (@Ciudad_candela) July 30, 2024

