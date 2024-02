Hombre predijo de manera extraña la muerte de Sebastián Piñera hace 4 años

Hace cuatro años, un hombre desconocido sorprendió a las redes sociales con una predicción que ahora ha cobrado una relevancia trágica. En aquel entonces, este individuo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que afirmaba que el expresidente Sebastián Piñera moriría en un accidente de helicóptero.

Esta predicción, que en su momento fue recibida con gran asombro por las palabras dichas por el hombre, las mismas que generaron una ola de reflexiones y comentarios tras el fatal accidente ocurrido el pasado martes 6 de febrero en la Región de Los Ríos, sur de Chile.

El mensaje original, el cual ahora se difundió en las redes sociales, provocó diversos debates sobre la naturaleza de las predicciones, su destino y la manera en que coinciden, como en este caso que dejó asombrados a más de uno, por qué ocurrió tal cual como el sujeto lo escribió. Aunque de igual manera hay quienes creen que solo fue pura coincidencia.

El hombre, que aparece en X con el nombre de usuario @pittchero, dijo en enero de 2020 que Piñera fallecería en un accidente de helicóptero, describiendo la experiencia como un "sueño lúcido" en el que tuvo esa revelación.

En resumen, el trágico incidente tuvo lugar en las inmediaciones del Lago Ranco, al sur de Chile, donde el helicóptero en el que viajaba el exmandatario se precipitó a las aguas. Este suceso ha dejado conmocionado no solo al pueblo chileno, sino al mundo entero.

La oficina del exmandatario confirmó la noticia con un mensaje que conmovió al país: "Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Sebastián Piñera Echenique, quien sufrió un accidente aéreo durante la tarde del 06 de febrero de 2024". Actualmente, se están organizando los detalles de su funeral, el cual aún está por definirse.

Cabe resaltar que el hombre se volvió a expresar, pero esta vez lamentando el fallecimiento del exmandatario diciendo lo siguiente: "Quiero aclarar que no me alegran las muertes, perdí a mi familia a muy temprana edad. Sentido pésame para la familia del ex presidente Piñera".

Piñera va a morir en un accidente de helicóptero. — Tony Musk. (@pittchero) January 27, 2020

