Niño de 4 años muere tras ataque de perro pitbull; su madrina fue detenida

En el momento del ataque, el menor se encontraba al cuidado de su madrina, una mujer de 31 años que posteriormente fue capturada e imputada por el delito de homicidio culposo.

¿Cómo fue el ataque del pitbull al niño de 4 años?

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Medios locales informaron que los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Fresnos al 2500, en el barrio La Providencia, en Argentina.



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De acuerdo con la información policial recopilada en el lugar, el niño había ido a pasar unos días a la casa de su madrina. Sus padres se habían ausentado para llevar a su otro hijo, por lo que dejaron al menor al cuidado de la mujer.

Según la reconstrucción preliminar, basada en las declaraciones de la madrina ante las autoridades, la mujer salió de la vivienda durante unos minutos. Al regresar, encontró al perro pitbull atacando al niño.

¿Qué hipótesis hay sobre el caso?

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Una de las hipótesis iniciales señala que el perro habría ingresado al domicilio por un ventiluz mientras el menor se encontraba solo en ese sector de la vivienda.

Tras recibir una llamada de alerta a través del 911, acudieron al lugar agentes del Comando de Patrullas y personal del servicio de ambulancias.

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Al ingresar a la vivienda, los profesionales médicos constataron que el niño ya no presentaba signos vitales debido a las graves lesiones sufridas. Entretanto, la madrina se encontraba en estado de shock por lo ocurrido, según los reportes conocidos.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer cómo sucedieron los hechos.

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¿Qué pasará con la madrina del niño de 4 años?

Tras analizar los primeros elementos recopilados, la representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la aprehensión de la madrina, quien fue imputada por el presunto delito de homicidio culposo.

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De manera paralela, la Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo del menor a la morgue judicial para practicarle la autopsia. Este procedimiento permitirá obtener información médico-legal para determinar con mayor precisión la causa de la muerte.

Por otra parte, el perro involucrado en el ataque fue retirado de la vivienda y quedó bajo la custodia del área de Zoonosis de la Municipalidad de Moreno.

La investigación continuará con la recolección de testimonios y la realización de peritajes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales. La situación judicial de la mujer deberá resolverse conforme avance el proceso. Esto, mientras el medio de comunicación el diario bonaerense El Día, afirmó que almenos ocho personas han muerto por ataques de perro en lo que va el año 2026.

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¿Por qué los Pitbull suelen atacar a los niños?

Los niños suelen hacer movimientos rápidos o ruidos agudos que el perro Pitbull confunde con una amenaza o presa. Por su baja estatura, invaden el espacio del animal sin entender sus señales de advertencia, lo que detona una reacción defensiva.

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A esto se suma la potencia física de la raza y una falta de supervisión adulta. Muchos incidentes ocurren en casa por exceso de confianza de los dueños, quienes olvidan que cualquier can reacciona por dolor, estrés o instinto ante un estímulo brusco.