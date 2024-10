Paul Di’Anno vocalista de Iron Maiden perdió la vida a los 66 años

El mundo del heavy metal está de luto tras la confirmación del fallecimiento de Paul Di’Anno,el primer vocalista de la reconocida banda Iron Maiden. Paul Andrews, conocido artísticamente como Paul Di’Anno, murió el 21 de octubre de 2024 en su hogar en Salisbury, a los 66 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia y el sello discográfico Conquest Music, que emitió un comunicado lamentando su partida. Di’Anno fue una figura crucial en los primeros años de Iron Maiden, banda con la que grabó sus dos primeros álbumes, Iron Maiden (1980) y Killers (1981).

Estos discos, considerados clásicos del heavy metal, ayudaron a cimentar el éxito internacional de la agrupación, gracias a la poderosa voz de Di’Anno y su energía en el escenario. Como mencionó un fanático: "Su voz marcó una era para la banda y para el heavy metal en general".

Paul Di’Anno se unió a Iron Maiden en 1978, tras reemplazar al vocalista Dennis Wilcock. Su estilo agresivo y su distintiva voz le dieron a la banda un toque único que gustó a los amantes del metal. Sin embargo, su estancia con el grupo se vio interrumpida en 1981, en gran parte debido a problemas relacionados con su comportamiento y el abuso de sustancias.

Publicidad

¿De qué murió Paul Di’Anno?

Se desconocen las causas exactas de su deceso pero se conocía que venía enfrentando serios problemas con su salud. En los últimos años, Di’Anno enfrentó graves problemas de salud que lo llevaron a realizar presentaciones en silla de ruedas.

Publicidad

Después de su salida de Iron Maiden, Di’Anno no dejó de crear música. Formó parte de las bandas Battlezone y Killers, además de desarrollar una exitosa carrera como solista. También colaboró con diversos artistas a lo largo de su trayectoria. En septiembre de 2024, lanzó su último disco, titulado The Book of the Beast, que incluye 17 canciones de diferentes etapas de su carrera.

"Siempre fue un luchador", expresó uno de sus colegas. Y es que, a pesar de sus problemas de salud, Di’Anno continuó realizando giras y presentaciones alrededor del mundo. En los últimos años, se le vio en el escenario utilizando una silla de ruedas debido a complicaciones médicas, como un absceso en un pulmón y varias cirugías para reconstruir sus rodillas.

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones en la comunidad del rock. Fans y colegas han expresado su tristeza por la partida de una de las voces más reconocibles del género. "Di’Anno no solo fue el primer vocalista de Iron Maiden, sino una gran leyenda", escribió un fan en redes sociales.

Paul Di’Anno será recordado por:



Su energía en el escenario y su voz poderosa.

Contribuir al éxito temprano de Iron Maiden.

Su tenacidad para seguir adelante a pesar de los desafíos de salud.

Te recomendamos: Alexis Delgado: Encontraron sin vida al niño de 2 años que había sido reportado cómo desaparecido