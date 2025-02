¿Qué le pasó al Papa Francisco? Santa Sede informa que su estado es crítico

El estado de salud del Papa Francisco , de 88 años, continúa siendo motivo de preocupación tras más de una semana de hospitalización en el hospital Gemelli de Roma.

Según el último comunicado emitido por el Vaticano, la condición del pontífice sigue siendo crítica y su pronóstico reservado, debido a una crisis respiratoria asmática que se prolongó durante la mañana de este domingo y que requirió el suministro de oxígeno a alto flujo.

El Papa fue sometido a diversas pruebas clínicas para evaluar su evolución, cuyos resultados se esperan sean publicados en las próximas horas. Mientras tanto, la Santa Sede informó que la noche transcurrió de manera estable y que el sumo pontífice Francisco pudo descansar, aunque sigue bajo estricta supervisión médica.

Publicidad

Desde su ingreso el 14 de febrero, inicialmente por una bronquitis, su estado de salud ha presentado complicaciones. Cuatro días después, el Vaticano confirmó que la infección había derivado en una neumonía bilateral, una afección que puede representar un grave riesgo, especialmente en personas de su edad.

A raíz de ello, el equipo médico ha intensificado los tratamientos, incluyendo el uso de oxígeno externo y transfusiones sanguíneas.

Publicidad

Lo que se sabe sobre la presunta renuncia del Papa Francisco al Vaticano /Foto: Instagram Papa Francisco

La incertidumbre sobre la recuperación del Papa ha generado una gran movilización de fieles, quienes han acudido en masa a la Plaza de San Pedro y a los alrededores del hospital Gemelli para ofrecer oraciones y muestras de apoyo.

Durante la tarde del sábado 22 de febrero, una multitud se congregó para rezar el rosario, pidiendo por la pronta mejoría del sumo pontífice.

El médico a cargo del tratamiento, el doctor Sergio Alfieri, reiteró en una rueda de prensa que el Papa Francisco no ha superado el peligro y que su situación sigue siendo delicada. “¿Está fuera de peligro? No, aún no podemos decirlo” , afirmó el especialista ante los medios de comunicación.

Publicidad

Las complicaciones respiratorias que enfrenta el Papa han sido un tema recurrente en los últimos años. En 2023, también tuvo que ser hospitalizado por una infección pulmonar, lo que obligó a suspender algunas de sus actividades.

Sin embargo, su salud se ha visto especialmente afectada en los últimos meses, con episodios recurrentes de fatiga y dificultades respiratorias.

Publicidad

Ante la gravedad de su estado, el Vaticano ha mantenido una comunicación constante sobre su evolución, aunque evitando dar detalles más allá de los informes médicos oficiales.

Papa Francisco fue hospitalizado debido a una neumonía bilateral /Foto: Instagram Papa Francisco

Mientras el mundo católico sigue pendiente de su recuperación, los especialistas insisten en la importancia de monitorear de cerca su evolución en los próximos días, dado el alto riesgo que representa su condición actual.

Publicidad

Por ahora, el papa Francisco continúa en reposo y bajo observación médica en la unidad de cuidados especiales del hospital Gemelli, sin que se haya determinado aún una posible fecha de alta.

Mira también: Maía dio detalles del sublime momento en el que cantó frente al Papa Francisco