Quema la cara de su cuñada al escucharla hablar de su mascota, una rata

Una joven mujer, de apenas 29 años, identificada como Charlotte Foster sufrió un discriminado ataque por parte de su cuñado, cuando ella le contaba sobre la salud de su mascota, una rata llamada Ruby.

El suceso tuvo lugar en el año 2021, pero la historia se conoció gracias a que por primera vez la víctima de esta agresión decidió contar lo sucedido, su relató fue conocido por SWNS con el fin de dar un mensaje de esperanza a otras víctimas de quemaduras.

Según Charlotte el 4 de agosto de dicho año tuvo que llevar a su mascota al veterinario, al salir decidió contarle al hermano de su prometido, Ben Queen, sobre los diagnósticos que había recibido: "Él también tenía una rata como mascota, así que charlábamos sobre nuestras mascotas. Mencioné que el veterinario me había dado un medicamento para Ruby y luego me llamó estúpida por darle un medicamento a una rata".

Desconcertada por lo ocurrido, la joven llamó a Ben para decirle como la había hecho sentir y decidió ir hasta su casa para hablar, una acción que hasta el día de hoy se arrepiente de hacer: "Hasta el día de hoy, desearía no haberlo visitado nunca", comenta la mujer, quien acepta que la relación entre los dos hasta ese día había sido buena.

Al llegar intercambiaron un par de palabras, hasta que ella sintió que el hombre le vertió agua caliente con una tetera, causándole quemaduras de primer y segundo grado, por lo que debieron llevarla a otra ciudad para ser vista por especialistas.

Su agresor fue enviado a la cárcel y deberá pagar una condena de 21 meses de prisión por las lesiones causadas a la joven. Meses después murió Ruby, la mascota de Charlotte: "Era muy especial, pero me alegré de que ya no sufriera. Todavía no estoy al 100%, pero el encarcelamiento de Ben es un comienzo".

