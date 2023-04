VIDEO: conductora baja del bus a borracho que la estaba acosando

Los conductores del servicio público a diario presencian escenas que se vuelven virales por medio de las redes sociales, sin embargo, en muchas oportunidades ellos son los protagonistas de la situación, como lo que ocurrió hace poco con una conductora que bajó del bus que estaba manejando a un hombre supuestamente borracho que la estaba, al parecer, acosando.

En la filmación, que ya se volvió viral en diferentes plataformas digitales y que sucedió, según las redes, el pasado sábado en horas de la madrugada en Barcelona, España, se puede ver el momento en el que la mujer decidió parar el bus que iba manejando y dirigirse hasta el hombre para dejarle las cosas claras.

Allí se escucha que le dijo con un tono bastante fuerte al pasajero: "Bájate del bus. Lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor que te sientes y te he pedido que te calles...".

Al ver que el hombre no se bajaba del vehículo, le siguió dándole la orden y recordándole que ella y a las personas las debe respetar: "Luego si quieres te pones a llorar y a llamarle guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él".

Una de las pasajeras que estaba sentada al lado del hombre le pidió a este que se bajara, pues estaba retrasando el servicio de los demás pasajeros.

Al ver que todo se estaba saliendo de control y que la conductora estaba decidida a no seguir avanzando hasta que este se bajara, decidió levantarse e irse. En ese momento se cortó la filmación y no se supo qué sucedió con este hombre.

En el video que fue publicado en una cuenta de TikTok se lee: "Conductora de bus nocturno echa a borracho que la acosaba". Hasta el momento cuenta con más de 200 mil me gusta y comentarios de todo tipo felicitando a la mujer por poner en su sitio al hombre.

"Se te cayó esto 👑👑", "me sabe mal que haya tenido que pasar por esto porque pinta que no es la primera vez que le tratan así, pero tremenda reina que tenemos aquí delante", "Lo dijo con tanta autoridad que me bajé hasta yo del autobús, estoy en mitad de la autovía", son algunos de los comentarios.

