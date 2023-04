Revelan la que sería la última entrevista de Garavito; luce irreconocible por un cáncer de ojo

Uno de los peores depredadores sexuales en Colombia es Luis Alfredo Garavito , quien en los años 90 se convirtió en el terror de la niñez luego de que raptara, abusara y asesinara a más de 200 niños en más de 14 departamentos del país. El hombre fue capturado en 1999 y desde entonces se encuentra pagando varias condenas por los crímenes que ha confesado y otros que se le imputan.

A lo largo de su condena Garavito ha ofrecido algunas entrevistas en las que se ha pronunciado sobre sus crímenes y hasta ha pedido perdón a las familias de los niños que abusó y les arrebató la vida; sin embargo, desde hace unos años el llamado 'monstruo de Génova' se oculta en su celda y dejó de recibir a la prensa debido a un cáncer que le ha deteriorado su estado de salud .

Sin embargo, recientemente salió a la luz el resultado de una de las últimas entrevistas que dio a periodistas el confeso violador y asesino de niños, cuyo relato sale a la luz a través de dos libros del periodista Rafael Poveda.

Pues en la Feria del Libro 2023 el periodista de Testigo Directo Rafael Poveda se estrenó como escritor con tres libros, uno sobre un episodio de su vida y dos sobre el pedófilo más peligroso de Colombia, Luis Alfredo Garavito, en el que hace una radiografía psicológica del depredador de niños y a quien enfrentó en un pulso psicológico para conocer y contar el lado más oscuro del pedófilo y peor asesino serial del mundo.

Publicidad

Según explica el escritor Poveda, en su libro llamado 'Tras la sombra de Garavito' ofrece un relato nuevo y exclusivo con el que espera brindar un aporte sobre este escabroso tema para familiares y víctimas del pedófilo que ahora pasa sus días en una celda y batallando contra un agresivo cáncer que le deterioró su salud y el rostro que fue odiado y temido por miles de personas en Colombia y el mundo.

"Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito mi hijo tenía 10 años de edad, esa era la edad de sus víctimas y yo me imaginaba a mi hijo tan inocente, tan hermoso y me preguntaba: ¿cómo más de 200 niños como mi hijo fueron violados y asesinados?", expresó el periodista Rafael Poveda, quien no podía dejar de pensar en su hijo Martín, cuando sostenía la primera entrevista con el violador y pedófilo.

La obra, de 176 páginas, es el fruto de una investigación periodística que inició en 2020 cuando su periodista Kevin Pinzón logró el aval de Garavito para entrevistarlo. “Un día mi periodista Kevin Pinzón me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco al cineasta Gustavo Nieto Roa y le cuento; él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló Poveda.

Publicidad

Y así, se dio el punto de partida de esta investigación exhaustiva y meticulosa con víctimas, familiares de los niños asesinados por esta bestia. Un material periodístico, que asegura Poveda, será invaluable para futuras investigaciones sobre este caso. “Fue una experiencia muy difícil porque tú sientes el mal, tú lo tienes al frente de ti y estás tratando de descifrar porqué lo hizo".

Este periodista relata en su libro las entrevistas exclusivas a investigadores, policías, familiares de las víctimas y por primera vez la voz del asesino, en la que analiza cómo Garavito logró durante una década burlar a las autoridades y perpetrar estas violaciones y asesinatos con total impunidad.

¿Cómo luce en la actualidad Luis Alfredo Garavito?

En medio de la entrevista el equipo de Testigo Directo Editorial logró obtener la más reciente imagen de Luis Alfredo Garavito quien actualmente luce completamente distinto físicamente; pues ya no es el hombre con contextura gruesa que se vio hace unos años en una entrevista periodística, sino que ahora está extremadamente delgado y con un rostro cambiado.

Publicidad

Pues una verruga cancerígena en su ojo lo llevó a tenerlo completamente cerrado y casi caído en esta parte de la cara; además padece leucemia que también le ha afectado su estado físico.

La imagen actual de Garavito fue compartida a La Kalle por parte de Testigo Directo Editorial que logró obtener la entrevista y conocer cómo luce actualmente Garavito en prisión.