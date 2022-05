Joven denuncia brutal golpiza por parte de su exnovio tras negarse a tener relaciones

Valentina de la Torre denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su expareja, luego de que ella se negara a sostener relaciones sexuales; un amigo del agresor lo detuvo.

A través de su cuenta de Instagram, la joven relató lo sucedido y explicó que la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía ya está al tanto de los hechos.

Al parecer, la agresión habría ocurrido el pasado 14 de mayo cuando la joven se encontraba en compañía de varios amigos y de su exnovio José Diego Contreras.

"Su reacción fue golpearme en repetidas ocasiones hasta quedar en el piso incapaz de moverme y con dificultad para respirar. Un amigo de él se dio cuenta de lo que estaba pasando y logró quitármelo de encima", denunció.

Y agregó: "Al parecer José Diego no tenía la más mínima intención de detenerse. Las palabras de su amigo fueron: menos mal me di cuenta y logré pararlo porque ese tipo te iba a matar".

En la misma denuncia, Valentina compartió imágenes que soportan su ingreso a urgencias y fotografías de la brutal golpiza que le dejó contusiones en el rostro; allí mismo compartió una junto al presunto agresor.

“Hago esta denuncia pública para que se siga escuchando nuestra voz, no estamos solas y no nos vamos a quedar calladas. No tenemos por qué vivir con miedo. Ya estuve en comunicación con la Línea Púrpura, la Secretaría de la Mujer y la denuncia fue puesta en la Fiscalía”, puntualizó.