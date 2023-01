Alec Baldwin fue acusado de homicidio involuntario por muerte de Halyna Hutchins

La Fiscalía del estado de Nuevo México (EE.UU.) presentó este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película 'Rust' en octubre de 2021.

Además, también se presentaron cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó un cargo de delito menor en un acuerdo con la propia Fiscalía.

La fiscal del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Mary Carmack-Altwies, anunció los cargos este jueves tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin, quien accionó una pistola de atrezzo que contenía munición real, cuando este tipo de balas están prohibidas en los rodajes.

"Después de una exhaustiva revisión de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación de 'Rust'", dijo Carmack-Altwies.

Por otro lado, recordemos que el actor Alec Baldwin anunció en el pasado mes de octubre que había logrado un acuerdo civil con la familia de la mujer a la que le disparó fatalmente. En esta misma instancia, se dio a conocer que la producción del filme que estaban grabando en ese momento se retomaría en el mes de enero.

El actor estadounidense sostenía una pistola Colt durante un ensayo de 'Rust', un western que se filmaba en Nuevo México en octubre pasado, cuando disparó una bala real que mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, de 42 años.

"Nos complace anunciar hoy el acuerdo del caso civil presentado en nombre de la familia" de Hutchins , dijo Baldwin en su cuenta oficial de Instagram.

"A lo largo de este difícil proceso, todo el mundo ha mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Halyna. Agradecemos a todos los que contribuyeron a la solución de esta trágica y dolorosa situación”, agregó.

Cabe resaltar que los detalles del acuerdo en el que está incluida Rust Movie Productions, compañía que se creó para la producción de la película, no fueron revelados.

Recordemos que el día que los hechos se presentaron, a Baldwin, productor y protagonista de 'Rust', le habían dicho que el arma era segura. Ante el accidente el actor dijo que no apretó el gatillo, no obstante el reporte emitido por el FBI determinó que el arma no pudo accionarse de otra forma.

