Ayelén Sofía habría fallecido días después de desaparecer: la hipótesis que toma fuerza

Ayelén Sofía Páez Oliveros, la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá en agosto de 2025, habría fallecido pocos días después de que su familia perdiera su rastro, según la interpretación de su padre a partir de los indicios conocidos. La joven fue identificada por Medicina Legal después de que sus restos fueran encontrados en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, en abril de 2026.

Albeiro Páez, padre de la adolescente, contó que la familia recibió la notificación en octubre, cuando ya habían transcurrido más de 14 meses desde la desaparición.

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En declaraciones a Noticias RCN, relató el impacto de conocer el desenlace de una búsqueda en la que, durante todo ese tiempo, mantuvo la esperanza de encontrar a su hija.



El hallazgo ocurrió el 22 de abril de 2026, cuando un ciudadano reportó la presencia de un cuerpo en una zona selvática del municipio de Sopó. Sin embargo, la identificación y la comunicación oficial a la familia se produjeron después.



Durante la entrevista, el padre pidió que se eviten las especulaciones sobre lo que le ocurrió a la menor. También se refirió a los comentarios que circularon mientras la buscaban, en los que algunas personas afirmaban haberla visto en diferentes lugares del país o la señalaban por supuestos comportamientos relacionados con el consumo de drogas.

Para Albeiro, esas versiones hicieron más difícil atravesar la incertidumbre.

Medicina Legal confirmó la identidad de Ayelén Sofía Páez, la adolescente de 16 años desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. /Foto: redes sociales

¿Ayelén murió días después de desaparecer?

Durante los meses en los que no se conocía el paradero de su hija, Albeiro recibió numerosos mensajes sobre supuestos avistamientos. Según contó, algunas personas aseguraban haberla visto en San Bernardo, Caucasia y Medellín. El hombre incluso viajó a esta última ciudad para intentar encontrarla.

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“Que la vieron en San Bernardo, que la vieron en Caucasia, que la vieron en Medellín. Yo estuve en Medellín meses buscándola”, relató.

Algunas versiones sostenían que la adolescente estaba en "malos pasos", que estaba “metiendo vicio” o que llevaba meses permaneciendo en lugares donde se consumen drogas.

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Albeiro pidió que no se conviertan esos comentarios en verdades sin pruebas. Aunque quiere que la investigación avance y que las autoridades aclaren lo sucedido, considera que los indicios conocidos apuntarían a que Ayelén habría fallecido poco después de desaparecer, y no después de pasar meses deambulando por distintas ciudades, como le aseguraban algunas personas en redes sociales.

Esta es la interpretación expresada por el padre y no una conclusión oficial sobre la fecha o las circunstancias del fallecimiento. La investigación sigue siendo fundamental para establecer qué ocurrió con la adolescente y reconstruir sus últimos días.

Por ahora, la identificación de los restos confirmó que el cuerpo encontrado en Sopó correspondía a Ayelén Sofía Páez Oliveros, mientras las circunstancias de su muerte siguen siendo materia de investigación.

La familia espera que el proceso permita aclarar lo sucedido y que la información que se divulgue sobre la adolescente esté respaldada por hechos comprobados, sin convertir los rumores que circularon durante su búsqueda en conclusiones definitivas.

