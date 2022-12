Con fotos y videos, novia de Sebastián Villa denunció que el jugador la golpea

Daniela Cortés, novia del jugador colombiano Sebastián Villa, denunció a través de su cuenta de Instagram que el jugador la golpea y mostró fotos y videos que evidencian maltrato físico.

En las imágenes

aparece la joven con el labio roto, mordeduras, golpes y moretones en varias artes del cuerpo que, según ella, le habría propinado el jugador.

(SIC) "Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia...", fueron las palabras con las que la joven comenzó la publicación.

También afirma califica al jugador del Boca Juniors como "un maltratador, tanto físico como sicólogico".

(SIC) "Y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar", señaló Cortés.

Finalmente, dijo sentirse sola y solo desea viajar a ver a su familia porque teme por su vida y la de sus seres queridos.

Esta es la galería que publicó Daniela Cortés en redes sociales

"Este es el verdadero Sebastián Villa el que maltrata a las mujeres, porque no he sido la única", aclaró.

Por su parte, el jugador se pronunció y dijo que "está rodeado de mujeres en su familia y que no sabe con qué intenciones se está publicando lo que se dice en su contra".

También señaló que saldrá en las próximas horas a aclarar y dar su versión de lo sucedido.