¡De terror! El AUDIO que envió un hombre a su ex antes de que ella desapareciera

Familiares de una mujer desaparecida en Cali están con los pelos de punta luego de escuchar un mensaje de voz amenazante que ella habría recibido por parte de su expareja sentimental.

Publicidad

La joven salió de su casa, junto a sus dos hijos, el pasado 25 de agosto y desde esa fecha no se supo nada más de ella. Su madre contó a Noticias Caracol que ella le había dicho que no se demoraba y que no había tomado ninguna de sus pertenencias.

Una nota de voz enviada por el ex de la joven, días antes de su desaparición, lo ubica como principal sospechoso. Además, en pasadas ocasiones, la mujer lo había denunciado por violencia intrafamiliar.

Publicidad

Te puede interesar: Mató a su hijo de seis años tratando de SACARLE el ‘demonio’ que llevaba adentro

Publicidad

“Lleveme a mi hija, le estoy diciendo, me la lleva o la mato. Le hablo claro y empiezo por su mamá, que usted sabe que yo le tengo ganas. Lléveme a mi hija, no me vaya a hacer buscarla y, es más, escóndase”, se escucha decir a un hombre en el estremecedor audio.

Autoridades de la capital de Valle de Cauca están trabajando para que la joven vuelva sana y salva a su casa.

Publicidad