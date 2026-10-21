Familia de Donovan Balanta destapó otras muertes relacionadas con el caso de su hijo

Después de un mes de la muerte del joven de 34 años, Donovan Balanta, esto después de un procedimiento policial en Bogotá, su mamá y su hermana hablaron en el medio Noticias Caracol y entregaron más detalles de lo sucedido.

Inicialmente, la mamá de Donovan, Marleny Paz, y su hermana, Ana Tovar, desmintieron la versión oficial que atribuía el hecho a una riña, asegurando que el joven iba llegando a su hogar tras su jornada laboral cuando fue abordado por agentes provenientes de Soacha.

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Según comentaron, el joven sufrió agresiones extremas y tortura, esto según mientras suplicaba ayuda, una mujer policía le arrojó agua en el rostro para sofocarlo. Además, la familia reveló que uno de los uniformados realizó insultos hacía el joven



Las otras pérdidas que ha tenido la familia de Donovan Balanta

Pese a esto, un detalle que llamó la atención fue lo dicho por Marleny Paz, quien mencionó que su hermano sufrió un ataque cardíaco de consideración al enterarse de lo ocurrido a su sobrino, situación que obligó a internarlo de urgencia en un centro asistencial para ser intervenido quirúrgicamente.

"Incluso a mi hermano también le dio un infarto a raíz de eso, está recién salido del hospital de una cirugía de corazón abierto que le hicieron a raíz de eso. Tuvieron que ponerle un marcapaso porque él no resistió la cosa de su sobrino e incluso no pudo asistir ni al entierro ni al velorio, no lo alcanzó a ver nada. Eso también lo está matando y me está consumiendo a mí también", afirmó la mujer.

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Sumado a esto, ellas comentaron que un joven amigo de la familia sufrió una profunda afectación emocional tras saber lo ocurrido con Donovan Balanta, lo que lo llevó a consumir alcohol de manera interrumpida hasta sufrir un infarto.

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Ana Tovar, hermana de Donovan, explicó esta otra tragedia vivida por el círculo cercano. "Hay un muchacho que le impactó tanto lo que le hicieron a mi hermano que él falleció también. Él se agarró a tomar, tomaba todos los días, le dio un infarto y falleció. O sea, son dos tragedias más, la de ese muchacho y su familia, y la de mi tío".

¿Qué se sabe del caso de Donovan Balanta?

Donovan Balanta tenía 34 años, trabajaba, cursaba estudios en criminalística y era padre de un hijo de 15 años. Según denunció su familia, el joven fue abordado por agentes de policía cuando retornaba a su vivienda, tras lo cual fue trasladado a la estación de Cazucá en Soacha, donde habría sido víctima de violencia física, asfixia y vejámenes racistas.

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Donovan Balanta Paz. Según el dictamen de Medicina Legal, su fallecimiento fue causado por una arritmia cardíaca producto de descargas eléctricas Foto: foto montaje realizado por La Kalle; pantallazo de la Fiscalía y redes sociales

Ante esto, se conoció que la Fiscalía General de la Nación materializó la captura de cuatro uniformados un mayor, un subintendente y dos patrulleros en operativos realizados en Soacha y Barbosa, Santander.

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¿Qué dice el informe de Medicina Legal sobre Donovan Balanta?

Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía compartió que la muerte del joven de 34 años fue causada por una arritmia cardíaca asociada a descargas eléctricas.

“Medicina Legal manifiesta que la muerte se produce por una arritmia cardíaca por descargas eléctricas”, afirmó la funcionaria al referirse a los resultados del dictamen, mencionando que también aparecen rastros de quemaduras y lesiones en el cuerpo del joven.