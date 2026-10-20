Familia de Jaime Moreno hace petición especial tras la condena a dos implicados en su muerte

Este 19 de octubre, un juez penal de Bogotá condenó a 37 años y seis meses de prisión a Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, hallados culpables de la muerte del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.

El fallo judicial calificó la conducta como homicidio doloso con circunstancias de agravación punitiva y descartó la posibilidad de un homicidio preterintencional. Sin embargo, tras conocerse la sentencia, la familia del joven anunció que apelará la decisión para solicitar una pena mayor.

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¿Qué dijo la familia de Jaime Moreno sobre la condena?

El abogado Camilo Rincón, representante de la familia de Jaime Esteban Moreno, confirmó que apelará la sentencia de 37 años y seis meses de prisión impuesta a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por la muerte del universitario.



Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2025, a la salida de un establecimiento nocturno del sector de Chapinero, en Bogotá, durante una celebración de Halloween. Con el recurso de apelación, la representación de la víctima buscará que el Tribunal Superior de Bogotá revise la pena impuesta y considere aumentarla.

En declaraciones al programa Recap, de Blu Radio, Rincón manifestó su inconformidad con la sanción. Según explicó, considera que existe una falta de coherencia entre los argumentos expuestos por el juez en la motivación del fallo y la pena finalmente impuesta.

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“Desafortunadamente, obviamente de manera muy respetuosa lo digo, pareciera que no estuviese en coherencia la parte motiva con los 37 años y 6 meses por los cuales fueron condenados”, señaló el abogado.

¿Por qué la defensa de Jaime Moreno apelará la sentencia?

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De acuerdo con lo expresado por el representante de la familia, la inconformidad no está relacionada con la declaración de responsabilidad penal de los condenados, sino con la cantidad de años de prisión establecidos en la sentencia.

Rincón considera que la pena fue benévola frente a los argumentos expuestos en la decisión judicial. Por ello, el recurso de apelación estará dirigido exclusivamente a cuestionar el monto de la sanción.

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“Y ahí es donde va a radicar mi disenso, mi inconformidad y mi recurso de apelación respecto únicamente al quantum punitivo. Dicho de otra forma, el juez hizo lo más difícil, que era motivar esa parte resolutiva, pero considero que fue muy benévolo”, afirmó en Recap.

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Implicados en muerte de Jaime Moreno podrían quedar libres /Foto: redes sociales

Durante el proceso, el abogado de la familia había solicitado una pena de 550 meses de prisión, equivalentes a 45 años y 10 meses. Por esta razón, buscará que el Tribunal Superior de Bogotá revise la sanción y determine si procede un incremento.

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Sobre el alcance de la apelación, Rincón explicó que, desde su perspectiva, las posibilidades para la familia son que se aumente la pena o que se confirme la decisión de primera instancia.

También cuestionó los argumentos de la defensa de los condenados sobre la posibilidad de que los hechos fueran considerados un homicidio preterintencional. Según el abogado, esa hipótesis no logró demostrarse durante el juicio más allá de toda duda razonable.

En atención a las pruebas aportadas en juicio por la Fiscalía, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 37 años y 6 meses de prisión a dos hombres involucrados en el crimen de un estudiante universitario, en hechos ocurridos el 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. Los procesados fueron declarados responsables del delito de homicidio agravado. Información completa aquí: https://t.co/O4gDpeN6mj — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 20, 2026

Las pruebas clave en el caso de Jaime Moreno

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La muerte de Jaime Esteban Moreno ocurrió después de una agresión registrada en la zona nocturna de Chapinero, en Bogotá, durante la madrugada del 31 de octubre de 2025. Tras los hechos, el joven fue trasladado al Hospital de Chapinero y posteriormente al Hospital Simón Bolívar, donde falleció por un paro cardiorrespiratorio, según la información consignada en el caso.

De acuerdo con la acusación, Juan Carlos Suárez Ortiz habría protagonizado varios episodios de confrontación con el estudiante. En un intento por evitar nuevos enfrentamientos, Jaime y sus amigos continuaron su recorrido por la calle 64, en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la Fiscalía, volvieron a ser interceptados por Suárez Ortiz.

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Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron condenados a 37 años y seis meses de prisión por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno. /Foto: redes sociales / Fiscalía

Juan David, uno de los amigos de Jaime, intentó defenderlo y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió una agresión que quedó registrada en videos, donde se muestra una patada por la espalda que hizo caer al universitario al suelo.

Según la Fiscalía, mientras Jaime permanecía tendido, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro continuaron la agresión, aprovechándose del estado de la víctima.

Por otra parte, la representación de la familia solicitó que avancen las actuaciones judiciales relacionadas con Paola Fernández, señalada por su presunta participación en la agresión y quien, de acuerdo con la información del caso, permanece prófuga de la justicia.