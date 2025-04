Gabyela Santana: capturan a hombre que habría sido el responsable de la muerte de la niña

La captura de Jonnier Rolando Paredes Toncón en el municipio de Arauca marca un avance en la investigación sobre la muerte de Gabyela Santana, la menor de 9 años, reportada como desaparecida el 23 de marzo y hallada sin vida d os días después en Cravo Norte, Arauca.

De acuerdo con el informe oficial, la detención se llevó a cabo en la carrera 21 con calle 18, en vía pública, gracias a un operativo conjunto entre la Sijín, el CTI de la Fiscalía, Inteligencia Policial y el Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, bajo la dirección de la Fiscalía n.º 10.

El coronel Carlos Angarita Antolínez, comandante del Departamento de Policía de Arauca, señaló que la colaboración de la comunidad fue determinante para dar con el paradero del presunto responsable.

"Queremos destacar el apoyo de los habitantes de Cravo Norte y de la comunidad indígena de Mochuelos, quienes brindaron información clave para el avance de la investigación", afirmó el oficial.

Publicidad

La Fiscalía General de la Nación busca que el capturado permanezca en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La audiencia ante el juez de control de garantías se realizó en la tarde del 2 de abril de 2025, donde se presentaron las pruebas recabadas por las autoridades.

Gabyela Santana: así hallaron su cuerpito /Foto: redes sociales

Publicidad

La niña fue encontrada en zona boscosa

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial de Medicina Legal que confirme las causas precisas de la muerte de la niña, pero las versiones preliminares que han circulado en la comunidad han generado conmoción y rechazo.

El testimonio de la mamá de Gabyela ha causado indignación, pues aseguró en una entrevista que l a Policía tardó demasiado en reaccionar.

"Por medio de mi segunda hija nos enteramos. Ella me dijo: ‘mami, se llevaron a Gabyela. Un borracho que estaba en la casa’. Asustada, me metí al bosque a buscarla y toda la comunidad ayudó. Fueron a buscar a la Policía y ellos lo único que dijeron fue que estaban almorzando y no hicieron nada. Llegaron a las 3:30 de la tarde. Lo único que hicieron fue entrar y salir. Hasta el domingo la hallaron en Las Palmitas, en el río, flotando y los policías quietos. La guardia no hizo nada. Fue gracias a las personas de Cravo Norte" , relató la mujer a Caracol Radio.

Gabyela Santana vivía con sus padres en Cravo Norte. El 22 de marzo, mientras jugaba con otros niños cerca de su hogar, un sujeto la abordó y se la llevó . Una menor que presenció la situación alertó a la familia, lo que permitió iniciar su búsqueda inmediata. Sin embargo, tras dos días de intensos operativos, su cuerpo fue hallado en una zona boscosa del municipio.

Puedes ver | Triste hallazgo del cuerpo de Gabyela Santana en Arauca