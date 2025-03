Gabyela Santana: así hallaron su cuerpito tras ser llevada a zona boscosa por "borracho"

La muerte de Gabyela Santana ha dejado al municipio de Cravo Norte sumido en el dolor. La niña de nueve años fue raptada el pasado domingo 23 de marzo mientras jugaba cerca de su hogar. Tras una intensa búsqueda de familiares y vecinos, su cuerpo fue encontrado dos días después en aguas del río Casanare, en la vereda Las Palmitas.

Según las primeras versiones recogidas por La Voz del Cinaruco, la menor fue llevada por un hombre a una zona boscosa antes de su hallazgo. Testimonios de la comunidad indican que pudo haber sido sometida a un atroz maltrato antes de ser abandonada en el agua.

La falta de una respuesta rápida por parte de las autoridades ha generado indignación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la intervención oportuna de la Policía pudo haber evitado este desenlace.

La búsqueda de la niña comenzó inmediatamente después de su desaparición. Su madre, alertada por una de sus hijas, se internó en la zona boscosa con la esperanza de encontrarla, mientras la comunidad se unía a la desesperada misión de dar con su paradero.

No obstante, la respuesta de la Policía generó polémica, ya que, según el testimonio de la mamá de Gabyela, los agentes que fueron contactados inicialmente respondieron que estaban almorzando y no acudieron al llamado de auxilio de inmediato.

El cuerpo de la menor fue encontrado flotando en el río el martes 25 de marzo. Habitantes del sector fueron quienes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo. Al lugar llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para adelantar el levantamiento y trasladar el cuerpito a Medicina Legal en Arauca, donde se espera el dictamen oficial que determine las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial de Medicina Legal que confirme las causas precisas de la muerte de la niña, pero las versiones preliminares que han circulado en la comunidad han generado conmoción y rechazo. Al parecer la niña habría sido desmembrada.

Mientras tanto, la Gobernación de Arauca ha ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos para quien aporte información que permita esclarecer los hechos y capturar al responsable.

El testimonio de la mamá de Gabyela ha causado indignación, pues aseguró en diálogo con Caracol Radio que la Policía tardó demasiado en reaccionar. "Por medio de mi segunda hija nos enteramos. Ella me dijo: ‘mami, se llevaron a Gabyela. Un borracho que estaba en la casa’. Asustada, me metí al bosque a buscarla y toda la comunidad ayudó. Fueron a buscar a la Policía y ellos lo único que dijeron fue que estaban almorzando y no hicieron nada. Llegaron a las 3:30 de la tarde. Lo único que hicieron fue entrar y salir. Hasta el domingo la hallaron en Las Palmitas, en el río, flotando y los policías quietos. La guardia no hizo nada. Fue gracias a las personas de Cravo Norte" .

