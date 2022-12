Heridos, enfrentamientos y vandalismo dejó jornada violenta en Cali y otros municipios del Valle

En Cali se vivieron horas de zozobra por enfrentamientos y manifestaciones. Uno de los momentos más tensos se vivió en el sector de La Estancia, uno de los puntos de concentración del municipio de Yumbo, en donde se encuentra una estación de servicio que tiene represado combustible y que requiere ser trasladado a otros departamentos.

Sin embargo, los habitantes estaban cansados de los bloqueos y decidieron hacer reclamo a los manifestantes. No obstante, comenzó una discusión hasta que llegó la fuerza pública y en los hechos resultaron heridas cuatro personas con arma de fuego.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital La Buena Esperanza y remitidos a clínicas en Cali por su complejidad. El centro médico también recalcó que activó el plan de contingencia y hay otras personas con heridas leves.

Cabe resaltar que el CAI de la Policía del sector resultó vandalizado y algunas personas lanzaron piedras a la casa del alcalde Jhon Jairo Santamaría.

A esto se suma que el mandatario recibió un un ultimátum de la justicia y tenía 8 horas para lograr transportar combustible hacia el sur del país, a través de un corredor humanitario. De no lograrlo, debía pedir apoyo al Ministerio de Defensa para adelantar acciones policivas.

"He tratado y he colocado todo el esfuerzo para que eso no se dé, para que no se genere confrontación entre los ciudadanos y la fuerza pública, no quiero derramamiento de sangre", dijo Santamaría.

Otro sector que fue foco de violencia fue el barrio Aures del municipio de Buga, donde también se registraron desmanes. Manifestantes se enfrentaron a piedra y mechas prendidas con la Fuerza Pública que, a su vez, respondió con gases lacrimógenos.

En Cali, un grupo de manifestantes que adelantaban actividades culturales, fueron atacadas a tiros en la Loma de la Cruz, por hombres a bordo de una motocicleta. No se reportaron heridos.

