Joven demanda al médico que la trajo al mundo; asegura que "nunca debió nacer"

Una jovencita de 20 años interpuso una demanda al médico de su madre, en la que le exige una fuerte cantidad de dinero por todos los daños generados desde que llegó al mundo, ya que asegura que "nunca debió nacer".

Evie Toombes, de Lincolnshire, Inglaterra , presentó su caso ante un juez del Tribunal Superior en contra de Phillip Mitchell, obstetra de Caroline Toombes, mamá de la menor, por "concepción errónea" y por "haber nacido en un estado dañado".

La adolescente, quien es saltadora ecuestre de profesión, expresa que Mitchell pudo haber evitado que ella naciera con espina bífida , afección que afecta su columna vertebral y la condiciona por el resto de su vida, en el momento en que presuntamente, no informó lo suficiente a su madre del defecto congénito con el que venía su bebé (Evie).

Según cuenta la joven, el obstetra tenía que haberle recomendado a Caroline tomar ácido fólico durante su etapa de gestación para minimizar los riesgos de su bebé, debido a una infección que se le diagnosticó en su útero, pero lo pasó por alto y cometió la negligencia. De ser así, asegura, su madre no la hubiera traído al mundo.

En su defensa, Mitchell niega cualquier tipo de responsabilidad sobre este caso por el que lo acusan y afirma que sí trató la situación con profesionalidad. Por su parte, Caroline pone en duda la versión del médico al constatar lo que le comentó en 2001: "Me dijo que no era necesario. Si tenía una buena dieta, no tenía que tomar ácido fólico".

Evie Toombies espera que se haga justicia y que Phillip Mitchell la indemnicé por lo que provocó. Además, sueña con participar en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024, sin importar que esté conectada a tubos médicos las 24 horas.