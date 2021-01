Joven denuncia brutal ataque de un señor en Bucaramanga que le reventó una botella en la cara

A través de Instagram , la joven Diana Carreño denunció públicamente la fuerte agresión que sufrió a manos de un hombre, quien le reventó una botella en la cara y la dejó con graves heridas.

El hecho se presentó el pasado domingo en la ciudad de Bucaramanga cuando Diana y una amiga fueron a una tienda en el barrio La Victoria que quedaba en frente del edificio en el que vive su conocida.

Allí, narró la joven, compraron unas cervezas y se tomaron una en el lugar al que también llegaron unos señores “de unos 70 años” en alto estado de embriaguez, quienes empezaron a hacer comentarios subidos de tono y a mirarlas de manera “morbosa”.

Y aunque ambas intentaron ignorarlos, estos se empeñaron en seguir con los pesados comentarios e incluso en hacerles propuestas “grotescas”. Hecho que la amiga de Diana no soportó más y les reclamó por su actuar mientras al mismo tiempo hacía el gesto de que iba a sacar algo del bolso.

En ese instante, José Alejandro Delgado, como identificaron a uno de los sujetos, agarró una botella de vidrio y se la estampó en la cara a Diana, quien era la que estaba más cerca.

Tras la fuerte agresión, Diana se dirigió al baño a lavar su cara y tratar de detener el sangrado, pero lo más indignante fue que al salir de limpiarse, las personas que estaba en la tienda y el mismo agresor seguían allí como si nada hubiera pasado.

Al final llamaron a los policías, quienes pudieron evidenciar la herida en el rostro de Diana y se llevaron detenido a José Alejandro.

Por su parte, la joven y su amiga fueron a un centro médico en donde suturaron la herida con diez puntos en uno de sus pómulos, además un fuerte hematoma le quedó en la frente.

Diana contó que, además de las heridas físicas, le quedó una herida en el alma y una sensación de miedo e injusticia. Al señor que se llevaron detenido, pero lo dejaron ir a las 36 horas y no se le imputaron cargos.

A través de su relato, la joven busca no solo que la Fiscalía ayude a que su caso no quede impute, sino que se genere conciencia de que no se puede justificar y menos normalizar la violencia hacia la mujer.

Agregó que como en su caso, el de muchas otras mujeres que han resultado heridas a manos de hombres acosadores, es a ellas a quienes se les culpa por ‘haber hecho algo’ que ‘provocó’ la agresión.