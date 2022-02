Joven murió en entrevista de trabajo luego de que su pelo se enredara en una máquina industrial

Una joven de 21 años, que se encontraba visitando las instalaciones de una fábrica donde había conseguido trabajo, perdió la vida trágicamente luego de que su pelo se enredara en una de las máquinas industriales.

Umida Nazarova, con dos meses de embarazo, fue la víctima fatal de este accidente que ocurrió en Borisov, Bielorrusia , más exactamente en la empresa Smarvet, encargada de producir alambres y electrodos para soldar.

Según información suministrada por el Daily Mail , una de las funcionarias le brindó un recorrido por las instalaciones y, en el momento menos pensado, el cabello de la joven (que estaba suelto) se enredó en uno de los aparatos que se encontraban funcionando en el lugar.

En dicho instante, Nazarova terminó siendo arrastrada abruptamente por el mecanismo. "Si no le hubieran arrancado el cuero cabelludo, habría sido estrangulada allí mismo con su propio cabello" , afirmó Olga, su madre.

A raíz de las series lesiones, Nazarova no pudo sobrevivir, de acuerdo con Dmitry, su progenitor, quien aseguró que ella no recuperó el conocimiento y murió días después: "Se cobraron dos vidas. Vieron que tenía el pelo largo, ¿por qué no le dieron algo para taparlo?", dijo entre lágrimas el hombre para East2West News.

Entretanto, el Comité de Investigación de Bielorrusia detalló que la funcionaria responsable de este infortunio, en medio de la entrevista, se detuvo para realizar un registro. "Cuando giró la cabeza, ya vio a la mujer acostada en el suelo inconsciente y su cabello enredado en la máquina", manifestaron.

