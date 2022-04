La conoció en un bar, la secuestró y abuso de ella durante 2 días; una foto fue clave para salvarla

Un insólito caso conmovió hace pocos días a los habitantes de Rosario, en Argentina , después de que una mujer de 30 años desapareciera de una discoteca en la que departía con algunos amigos; fue raptada por un hombre de 67 años.

El hombre, quien además la abusó por dos días, habría bailado algunas canciones con la mujer en la misma discoteca y hasta se tomó una fotografía junto a ella, elemento que horas más tarde se convirtió en clave para dar con su paradero.

Publicidad

El hecho habría ocurrido el viernes pasado luego de que la mujer decidiera quedarse un 'ratico' más junto al hombre, sin embargo, nunca llegó.

“Cualquier cosa estoy con este”, envió la mujer a sus amigos; en el mensaje añadía la foto junto al hombre.

Publicidad

El sujeto de 67 años la habría secuestrado en su casa durante todo el fin de semana, donde habría abusado sexualmente de ella. Recién el domingo fue detenido luego que la víctima lograra comunicarse con una amiga para pedirle ayuda.

“Te están buscando, ¿dónde estás?”, le escribió una amiga, preocupada. “Me tiene un hombre, me trajo al sur. Hablen con mi familia, es un estafador”, le respondió la víctima, que le explicaba que no podía mandarle su ubicación porque el hombre había cambiado la configuración de su teléfono y le pasó un video para que viera el lugar donde estaba cautiva. Luego envió otro mensaje, ya desesperada: “Todo el tiempo me quiere coger”.

Publicidad

Con todos esos testimonios y pruebas, la familia de la víctima decidió hacer una denuncia por su desaparición y además, entregaron la foto del hombre con el que había sido vista por última vez.

Horas más tarde, las autoridades lograron identificar al presunto secuestrador y obtener su dirección. Ahí los recibió el sujeto a quien le preguntaron por la mujer, sin embargo, este respondió que no la conocía.

Publicidad

Por fortuna, la mujer pudo llamar la atención de los policiales, quienes le ayudaron a salir de aquel sitio en el que, según reveló, fue secuestrada y abusada sexualmente en varias oportunidades.

El responsable fue esposado en el momento y por el momento se encuentra detenido y acusado por los delitos de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad.