La mujer que señaló a OZUNA como responsable del ASESINATO de su hijo

Se trata del asesinato del cantante de trap Kevin Fret, reconocido como el primer representante de este género, de habla hispana, abiertamente homosexual.

La madre de Fret, Hilda Rodríguez, acusó a Ozuna y a su representante, Vicente Saavedra, de ser los autores intelectuales del homicidio de su hijo.

Publicidad

También te puede interesar: Ozuna ADMITE ser protagonista de video sexual filtrado en Internet

Así lo expuso Rodríguez en entrevista con la defensora de los derechos LGBTQ de Puerto Rico, Samantha Love, asegurando “Yo sé que él lo mandó a matar junto con Vicente y otras personas del bajo mundo”.

Cabe recordar que, la muerte de Kevin Fret se presentó ante los medios en primera instancia como un accidente automovilístico, sin embargo, después se conoció que se trató de un ataque perpetrado por un hombre no identificado, en el que el cantante recibió ocho impactos de bala.

Desde el fatal hecho han pasado ya tres meses. Según la denuncia de Hilda Rodríguez, el problema entre su hijo y Ozuna empezó con el video pornográfico del intérprete de ‘Dile que tú me quieres’.

Publicidad

Al parecer, Kevin le pidió ayuda a Ozuna en su naciente carrera en el mundo de la música en lo que el equipo del artista llamó una extorsión.

“Mira, por favor, no me tires al medio, estoy en plena carrera”, habría respondido ‘El negrito de ojos claros’ a la supuesta extorsión, a lo que Fret habría respondido “No, jamás haría eso, pero tengo el sueño de ser cantante, a ver si tú me ayudas a cantar”.

Publicidad

Según la denuncia, Ozuna le ofreció 50.000 dólares a Fret por su silencio al ver toda la información que este tenía en su celular. Según la madre del difunto “Al ver tanta evidencia que había entre ellos dos, sabían que lo que tenían ahí era una relación, no es ninguna extorsión. Que no sea mentiroso, yo sé y lo estoy diciendo ya. Yo lo iba a desenmascarar”.

A propósito de los mensajes de texto, Rodríguez aseguró que ya los entregó a la fiscalía, para que se realicen las diligencias pertinentes.



Publicidad

La madre de Kevin Fret también señaló que “Ellos tuvieron la primera relación íntima en el aeropuerto de Miami, en el hotel donde él (Ozuna) lo citó para darle los primeros 50 mil dólares”.

Ahora bien, el abogado de Ozuna aseguró que hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que involucre a su cliente.

Publicidad