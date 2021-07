Mujer decide quitarse la vida frente a la casa de su novio y deja una reveladora carta a sus padres

Ayelén Delgado, una joven de 26 años quien residía en Llavallol, Argentina, decidió quitarse la vida ahorcándose en un árbol frente a la casa de su novio.

El hecho que ocurrió en la madrugada del domingo pasado ha causado mucha conmoción, pues Ayelén antes de ejecutar la acción dejó una carta a sus padres e hizo una publicación en Instagram.

En la carta, la joven pidió perdón a sus padres y responsabilizó a quien era su novio. “Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en frente de la casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, decía la nota que dejó Ayelén.

Además, días antes de suicidarse, Ayelén escribió un extenso posteo en la red social Instagram en la que hacía duras acusaciones contra su pareja, y relataba el angustiante estado de ánimo que atravesaba.

En la publicación la joven mostró el difícil momento de depresión por el que pasaba y además acusó a su novio de obligarla a abortar, situación que al parecer, había causado una crisis en ella.

“Estoy tan triste que no puedo ni pensar, como me lastimo este chabon. Me obligó abortar diciendo q yo lo quería atar con un hijo, yo lo quería tener, me decía que no le diga nada a mi familia yo estaba muy enamorada de el y lo menos que quería era q el se sintiera atado a mi o mal. Yo le dije q no quería estar más con el si matabas el bebe y el me decía q más adelante íbamos a tener uno pero q no era el momento que teníamos q tener una casa que no teníamos nada”, escribió la joven en el post.

Por su parte, Laura, la madre de la joven, cuestionó al novio de Ayelén y reprochó la actitud que tuvieron los familiares del joven pues, al parecer, mientras la chica estuvo colgada al árbol ellos se fueron de la casa, y solo ella pudo enterarse de su muerte