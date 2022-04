Mujer murió en sesión de masajes en spa clandestino de Bello, Antioquia

Jenny Stephania Henao, una mujer de 29 años de edad, murió en medio de un procedimiento estético; según las primeras versiones, le estaban practicando un masaje en un spa de Bello, Antioquia.

La abogada, quien residía en el barrio El Poblado, perdió la vida en el lugar clandestino, que, según las versiones de los residentes de sector, desconocían que se tratara de un spa, pues es una zona de apartamentos.

Publicidad

El sitio, que lleva por nombre ‘Ambital Spa’, al parecer, no tenía ningún permiso de funcionamiento; según algunos vecinos, mujeres entraban constantemente al lugar adaptado en un apartamento.

“No presentaba signos de violencia y las causas de su muerte están por establecer”, reportaron las autoridades.

Publicidad

Karen Alejandra Arango Guerra, cosmetóloga del spa, admitió que a la mujer se le estaban practicando una serie de masajes cuando, de repente, convulsionó y vomitó. Según ella, se le practicaron los primeros auxilios, pero no respondió y falleció en el lugar.

Julián Pineda, secretario de Salud de Bello, contó a Blu Radio que el establecimiento no estaba registrado, ni había solicitud de visita para hacer seguimiento de saneamiento, infraestructura, documentación, gestión de residuos, etc.

Publicidad

“No se evidencia un registro o una solicitud de visita para hacer seguimiento a este local, lo que significa que presuntamente es un establecimiento no registrado”, explicó.

Pese a la presunta "clandestinidad", el spa comunicó en sus redes sociales que no ofrecerá servicios hasta nuevo aviso.