Niña de 12 años llega con un bebé a vacunación; confiesa que es su hijo y que su hermano es el papá

La triste historia de una niña que por muchos años fue victima de abusos y violencia intrafamiliar salió a la luz. La menor de edad de 12 años fue con un bebé a vacunación y cuando llegó le dijeron que debía ir la mamá y la respuesta que dio la menor dejó a todos impresionados “Soy yo y mi hermano me violó”.

Al escuchar esta confesión, una enfermera de la unidad sanitaria de Merlo, en Argentina, cumplió con los protocolos que se deben hacer en este tipo de casos e informó a una trabajadora social del municipio quienes se encargaron luego de entrevistarla para entender lo sucedido.

Según lo que dijo la menor, los abusos empezaron en el año 2017 cuando ella apenas tenía 11 años de edad y por las repetidas violaciones de su hermano cuando su mamá se iba a trabajar y la dejaba a su cargo, quedó embarazada y tuvo a su bebé el 28 de marzo de 2018.

Después de esta denuncia la menor fue derivada a un tratamiento terapéutico con la psicóloga Victoria Martí, quien en entrevista con el portal Primer Plano dijo “Ella llegó, siempre con su beba, por una derivación. Yo la veía muy abatida, como que no quería hablar. Entonces, luego de algunas sesiones le recomendé que no vuelva, por que evidentemente ese no era su tiempo para hablar conmigo. Y le que dije que cuando me necesite me busque que iba a estar a su disposición. Nueve meses después se contactó y comenzamos un vínculo que persiste hasta hoy”.

La psicóloga afirmó que la menor nunca llamó por su nombre a su hermano durante las terapias que tuvo con ella, sino que lo llamaba como el “innombrable” o el abusador.

La fiscal del caso, Paula Hondeville, había recibido la autorización para la detención del hombre, pero en ese momento no fue posible dar con su paradero, sino hasta el pasado lunes cuando el sospechoso se presentó en una entrevista de trabajo en una obra en construcción.

Publicidad

El joven está detenido y se le acusa de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años aprovechando su situación de convivencia preexistente.

Sospechoso de abuso sexual /Foto: gentileza Primer Plano

Por el momento la menor y su bebé buscan un hogar temporal para así no tener que volver a una institución de régimen cerrado, ni mucho menos a su casa de origen.