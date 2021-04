Profesora interprete de señas descubrió que alumna con problemas auditivos era abusada por un pastor

Una profesora de Sao Paulo, Brasil , descubrió que una estudiante de 13 años era accedida sexualmente por un pastor tras hacerle un seguimiento a la menor por su extraño comportamiento.

De acuerdo a la maestra, se le hizo raro que ese señor fuera quien la llevara por primera vez al colegio y se presentara como su tutor en vez de sus padres.

Según ella, él dijo: "Soy pastor y me ocupo de los intereses de la familia de ella. Hablo porque quiero que me digas si algún niño se le acerca. Quiero saber si hay un niño que le envía una carta, esas cosas. Como ella fue abusada en otra escuela, tengo esta preocupación".

Dicha preocupación del pastor alertó a la maestra, quien dijo que normalmente ni un padre de familia hace ese tipo de peticiones.

“Él quería conocer cada paso que ella daba, como un halcón. Es algo diferente a lo que hace un padre o tutor preocupado", expresó la mujer a BBC.

Por lo que ella le dejó claras las cosas: “En primer lugar, soy intérprete y no le rindo cuentas a usted. Si tiene alguna pregunta, puede acudir a la dirección de la escuela”.

Publicidad

Según la profesora, al religioso no le importó lo dicho y trató de convencerla para que accediera a contarle todo lo que pasara con la joven.

Por eso, después de sospechar de su raro comportamiento y de ver a la joven triste y angustiada, se acercó a ella para saber un poco más de su vida, conocer qué era lo que pasaba en su casa y por qué era un religioso y no sus padres los que estaban pendientes de ella.

Con el tiempo, la mujer logró ganarse la confianza de la jovencita y esta comenzó a hacerle preguntas extrañas, como si era normal que un hombre tuviera una relación con una menor y cosas así. Por lo que la maestra comenzó a cuestionarla y allí descubrió que la niña a veces dormía en la casa del pastor y que no en una habitación separada, sino en la misma, mientras que en otra habitación se quedaba la esposa del hombre.

“Poco a poco ella me empezó a decir que él la llevaba a pasear como a una esposa”, agregó.

Por eso, la profesora al saber todo esto llamó a la madre de la menor y le comentó lo sucedido con el objetivo de que investigara a profundidad que estaba pasando. Sin embargo, a la progenitora no le importó, inclusive termino gritándola. Por lo que optó por ir a la comisaria y denunciar el hecho.

“Ella (la madre) me maldijo, gritó y dijo que no me creían porque el pastor solo quería ayudar a la familia. Fuimos a la comisaría para hacer el examen físico de la niña ese mismo día y se encontró que ella había sido violada”, puntualizó.

Publicidad

Sin embargo, cuando llamaron a la niña para dar testimonio, negó todo lo que le había comentado a su maestra. Por lo que no le imputaron cargos. De hecho, la docente comentó que tras volver al colegio pasados unos días se enteró de que la familia de la estudiante se iba a mudar.