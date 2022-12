¡Qué intolerancia! Conductor de un SITP APUÑALÓ a un hombre dizque por cerrarlo

Un joven de 21 años, quien conducía un furgón, fue puñaleado por un conductor de un SITP. Según Cristian Cruz, víctima de conductor, relató a Noticias Caracol que: “iba por mi carril, el izquierdo. Me frenó una moto con una lavadora. Yo me abro por el carril derecho” asegurando que el cambio de lado no fue cerrando al bus y que no dio ningún motivo para que hiciera semejante acto.

El agresor dejó a sus pasajeros y se bajó en dirección hacia el furgón esperó que Cristian se bajará y de una vez le dio la puñalada que afectó su estómago y su hígado. Este es un nuevo caso de intolerancia que se presenta en la cuidad.

Según Transmilenio el agresor fue despedido de la empresa. El video quedó registrado por otro conductor que estuvo presente cuando sucedieron los hechos.