¡Trágame HUECO! El tremendo CRÁTER que se abrió en la Av Boyacá

En horas de la madrugada del 4 de abril David Guevara conducía por las calles de la cuidad. Según cuenta el conductor, el asfalto cedió y el carro quedó atrapado. Segundos después se abrió un huecote de 7 metros de diámetro y 5 metros de profundidad en la vía y se tragó su carro.

Según Blu Radio, el conductor dijo que: “Venía circulando normalmente y no me lo esperaba. Traía una velocidad normal y el hueco se abrió, me alcancé a bajar y ahí el hueco terminó de abrirse”. El accidente provocó problemas de movilidad en la mañana del martes por todo el sector.

Al parecer, fue una fuga de agua la causa por la que se produjo el hundimiento. El conductor salió ileso del accidente.

Los comentarios y memes en redes sociales no se hicieron esperar.

