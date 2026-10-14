Revelador detalle en hallazgo de Ayelén Sofía sin vida; tuvieron su cuerpo 6 meses

Después de 14 meses de angustiosa búsqueda e incertidumbre, la familia de Ayelén Sofía Páez recibió la confirmación de que el cuerpo sin vida encontrado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, corresponde a la adolescente de 16 años que desapareció en Bogotá el 9 de agosto de 2025.

La identidad se logró en medio de varios exámenes de Medicina Legal y luego de que la propia madre de la adolescente reconociera el cadáver que ya presentaba estado de descomposición. Sin embargo, pese a tener el cuerpo de Ayelén, aún no se han resuelto las principales preguntas sobre lo ocurrido con la joven, cuya desaparición movilizó a sus allegados durante más de un año.

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Uno de los aspectos que actualmente genera interrogantes es el tiempo transcurrido entre el hallazgo del cuerpo y la notificación a la familia; pues aunque la noticia se conoció el martes 13 de octubre, el papá de la joven con firmó que esta no fue la fecha en que encontraron a su hijita.



Cuerpo de Ayelén Sofía fue encontrado en abril

Albeiro Páez, padre de la adolescente, en diálogo con CityTv relató que el cuerpo de su hija fue encontrado en una zona boscosa desde el 22 de abril, es decir, hace seis meses, pero que fue solo hasta la segunda semana de octubre que las autoridades se contactaron con ellos para hablarles del hallazgo.

Los padres de la menor de edad se dirigieron hacia Medicina Legal donde luego de unos cotejos biológicos se logró establecer la plena identidad de la adolescente quien figuraba en la morgue como N.N.

Al parecer, el estado y el lugar lejano en que fueron encontrados los restos de la menor habrían dificultado la pronta identificación y por esto duró seis meses en poder de forenses sin establecerse que era Ayelén.

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Sin embargo esto no ha sido confirmado oficialmente por lo que siguen las incógnitas de qué ocurrió con la joven desaparecida desde el 9 de agosto de 2025 y por qué se tuvo su cuerpo sin vida seis meses sin notificar a la familia.

Daniel Solarte, integrante de la representación de víctimas, señaló que la identificación ya es un avance, pero insistió en que ahora es necesario establecer qué pasó con la menor de edad y todos los móviles al rededor de su desaparición y muerte.

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El abogado dialogó con El Espectador y explicó que todavía están pendientes exámenes y un segundo concepto pericial de Medicina Legal. Estos procedimientos podrían aportar información sobre la causa de muerte y determinar si existen señales de violencia.

Por ahora, la información conocida no permite establecer cómo murió la adolescente ni confirmar las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

Medicina Legal confirmó la identidad de Ayelén Sofía Páez, la adolescente de 16 años desaparecida en Bogotá en agosto de 2025. /Foto: redes sociales

La familia de Ayelén pide respuestas claras

Albeiro Páez manifestó que todavía no tiene respuestas sobre las circunstancias de la desaparición y muerte de su hija. Por eso, pidió prudencia frente a las versiones que circulan y solicitó que no se presenten hipótesis como hechos comprobados.

Durante los meses de búsqueda, la familia recorrió distintos lugares e intentó verificar información sobre posibles avistamientos de la adolescente en sectores de Bogotá e incluso en Medellín. Sin embargo, esos datos nunca tuvieron éxito y no permitieron establecer su paradero el cual fue todo un misterio hasta el 22 de abril cuando fue encontrado su cuerpo.

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Versiones de la familia indican que un hombre que recorría una zona apartada en Sopó ingresó hacia una zona boscosa al presentar una necesidad fisiológica pero en medio del recorrido observó un bulto que le llamó la atención. Al acercarse se percató que se trataba de un cuerpo que no respondía por lo que el hombre decidió dar aviso a las autoridades.

Al llegar a lugar se corroboró que se trataba de un cadáver por lo que fue necesaria la presencia de personal de criminalística que realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a Medicina Legal para los procedimientos de identificación que dieron resultados en octubre.

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En medio de su dolor el padre recordó a Ayelén como una joven alegre y una persona importante para la estabilidad de su hogar. También hizo un llamado a otros padres para que expresen afecto a sus hijos y compartan tiempo con ellos.

La familia, según sus declaraciones, espera poder despedir a la adolescente mientras continúa a la espera de respuestas judiciales.

¿Por qué el celular apareció en otra ciudad?

Entre los elementos que buscan esclarecer los investigadores está el recorrido del teléfono celular de Ayelén. Según el relato del abogado, el dispositivo fue encontrado en el departamento de Sucre, formateado y con cambios en las cuentas y contraseñas de la menor.

La representación de la familia indicó que una persona que tenía el teléfono habría contado que lo recibió como regalo del hijo de una mujer. Sin embargo, con la información disponible no se ha establecido cómo llegó el dispositivo hasta ese lugar ni quién realizó los cambios registrados.

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Este elemento se suma a las preguntas que permanecen abiertas desde la desaparición, pues el último registro conocido de Ayelén fue en la calle 67 con carrera Séptima, en Bogotá, después de que salió de su casa a realizar una compra.