Toman justicia por mano propia y hasta piden "un ratico más"; el ladrón no podía ni levantarse

Hay alerta en Cali por recientes casos de justicia por mano propia, uno de ellos reportado en las últimas horas en redes sociales, por fortuna, al lugar llegaron las autoridades y detuvieron a los transeúntes enfurecidos.

El video difundido en redes sociales muestra al presunto ladrón tendido en el piso mientras varios sujetos que están a su alrededor lo golpean con puños y patadas.

Según los testigos, el hombre junto a su cómplice habría robado a una mujer amenazándola con una arma de fuego.

"Este sujeto a falta de una reflexión y con arma de fuego dejó a dos personas gravemente heridas por robarlas. La comunidad amablemente le suministró un masaje terapéutico. Lamentablemente, llegaron las autoridades a la captura y fue interrumpida la sesión", explica la publicación en Twitter junto al video.

Varios de los sujetos pidieron a los uniformados que se lo dejaran "un ratico más", "otra masajeada y ya", sin embargo, no lo permitieron y dieron sus razones:

"No muchachos, ya no más, Dios no lo quiera la persona llega a morir, ustedes son los capturados", se escucha decir en el video.

Pese a que no se tiene certeza del delito que cometió o de las supuestas personas heridas, los policías se lo llevaron esposado y exigieron pruebas del hecho para adelantar la denuncia ante las autoridades encargadas.

Vale la pena mencionar que la Policía ha dejado claro en anteriores oportunidades, que los actos de justicia por mano propia son prohibidos y que la mejor opción es acudir a las autoridades.

