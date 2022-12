El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que el expresidente Álvaro Uribe publicó a través de Facebook y Twitter la supuesta presencia del ELN por una imagen de una imagen de un vehículo que llevaba una bandera que resultó siendo la de la organización de indígenas. La CRIC reprochó el hecho.

“El expresidente Uribe ha publicado un mensaje en sus cuentas de Twitter y Facebook con imagen de una camioneta blanca con una bandera del CRIC, la cual encabeza con la siguiente frase: Grupo terrorista ELN en Jamundi, Valle” y termina con la advertencia “No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias””, dijo la organización.

Asimismo, agregó: “CRIC Rechaza nuevo falso positivo del expresidente Uribe”.

El CRIC también expresó que es posible que el expresidente después diga que no se refiere a la bandera, sino a los ocupantes o a otros que no aparecen en las imágenes, cuyos nombres por confidencialidad no le han informado, por eso ellos aclaran de una vez, porque, según dicen, es un señalamiento a su organización.

Tras la publicación, miles de internautas criticaron el hecho.

Denuncien este tweet de Uribe, diciendo que son de las ELN pero es la bandera la de minga indígena, poniendo en riesgo la minga, denunciar en masa ese tweet del Paraco!! pic.twitter.com/ql3y3SiFEU — 🏳️‍🌈🦄Lé Mamerté🦄🏳️‍🌈 (@LeMamerte) May 5, 2021

