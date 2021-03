Venezolano rompió el vidrio de un carro porque el conductor no dejó que le limpiara el parabrisas

Un extranjero que se encontraba limpiando los parabrisas en los semáforos de Cali rompió el vidrio del carro de un conductor porque este no le permitió lavarlo.

La situación tuvo lugar en la calle octava con carrera 25, en la capital del Valle del Cauca. Algunos policías se trasladaron al lugar de los hechos y varias personas grabaron el suceso.

Los testigos afirmaron que los encargados de atacar al conductor era un grupo de venezolanos.

“No me dejé limpiar los vidrios, me echaron agua sucia ahí en el carro. El otro moreno sacó la cara por ellos y me le tiró un machetazo. El venezolano le pasó un machete cuando arranqué y me le dio machete al carro”, resaltó el conductor.

El par de oficiales intentaron brindarle asistencia y le preguntaron que quería hacer al respecto. El afectado señaló que lo único que quería era que le pagaran el vidrio.

Este es el video que tiene indignados a miles de colombianos:

