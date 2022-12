Video: Thelma Fardín ACUSÓ a su padrastro de violación

A inicios de diciembre, Thelma Fardín denunció con un dramático video que Juan Darthés la había violado. Según la actriz de 'Patito feo', el hecho ocurrió en una de las giras de la exitosa novela.

Las declaraciones despertaron la indignación de cientos de personas que a través de redes sociales expresaron le dieron su apoyo a Fardín.

Sin embargo, un nuevo capítulo se abre tras la condundente versión de su hermana, Carla Lescano.

"Yo no sé si hubo una situación, porque Darthés me dejó un poco sin argumentos cuando dijo que ella fue quien lo quiso avanzar. Evidentemente, una situación hubo. Yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura de que él no la violó", aseguró en una entrevista para Radio del Centro, 99.9.

Contó para este medio de comunicación que conociendo el perfil de Thelma y la descripción de los hechos, no hubo contacto carnal. "Te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento para toda la vida. Desde los 16 años hasta hoy la vi muchas veces y en ningún momento esbozó la posibilidad de haber sido violada", expresó.

"Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'. Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía... (Cuando a mí me pasó) mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor", confesó Lescano.

Sí señores, tal como lo leen. La mujer aseguró que no es la primera vez que Thelma 'inventa' una violación. Además, de confesar que el papá de la actriz la violó y la maltrató cuando ella tenía 7 años.

