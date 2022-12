‘La bicicleta’ de Carlos Vives y Shakira será QUEMADA a fin de año

Carlos Vives aprovechó la foto de un tradicional muñeco de año viejo representado en su éxito ‘La bicicleta’, que lo mostraba a él y a su amiga Shakira, para desearle a sus fans que el 2016 “se lleve las cosas” y para 2017 solo traiga cosas buenas.

Publicidad

Sin duda alguna, ‘La bicicleta’ fue uno de los éxitos más sonados en este 2016, una canción que mostró el lado bello de Colombia y puso a bailar a grandes y chicos; sus más de 500 millones de reproducciones en YouTube así lo confirman.

La unión de este par de colombianos alegró y prendió más de una rumba en Colombia y el mundo. Si bien, en el lanzamiento no fue bien recibida por una parte de la crítica, hoy se puede decir que no hay un solo paisano que no la haya escuchado y que, seguramente, se la sepa.

Publicidad

El curioso ‘año viejo’ fue hecho por un carpintero de San Juan de Betulia, Sucre, y, a modo de agradecimiento, el samario compartió la imagen en sus perfiles de redes sociales.

Publicidad

La creatividad de esta obra es innegable, en ella aparecen los dos artistas: Shakira, con camiseta del Junior sentada sobre la bicicleta, y Carlos Vives detrás de ella con su querida guitarra.

Publicidad

La creatividad de esta obra es innegable, en ella aparecen los dos artistas, Shakira, con camiseta del Junior sentada sobre la bicicleta y Carlos Vives, detrás de ella con su querida guitarra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad