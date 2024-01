La historia de la colombiana que quedó en coma tras irse a EE.UU en búsqueda del sueño americano

Berta Juliana Gómez Valenzuela, una residente de Bucaramanga de 37 años, experimentó un giro trágico en su vida en cuestión de minutos. Siguiendo el camino de muchos ciudadanos en busca de oportunidades, emigró ilegalmente a Estados Unidos con la esperanza de brindar un futuro mejor a su esposo y sus dos hijos.

A pesar de lograr cruzar exitosamente la frontera, su estado de salud se complicó drásticamente casi un mes después de su llegada, llevándola a caer en un coma inducido.

Bolmar José Toro, esposo de Berta, compartió detalles con diversos medios de comunicación, revelando que el plan original era que ella se estableciera en el estado de Idaho, comenzara a trabajar y ganara en dólares para luego reunir a su familia. "Ella me decía que tranquilo porque vamos a ayudar a mucha gente que lo necesita y con ese sueño fue que ella viajó", expresó Toro.

Aunque los primeros días tras su llegada transcurrieron de manera aparentemente exitosa, al cabo de 22 días en Idaho, la salud de Berta cambió radicalmente. Un hormigueo en su mano la llevó a buscar atención médica de urgencia, desencadenando un accidente cerebrovascular que la dejó en estado crítico.

"Tuvieron que operarla de emergencia y está en estos momentos en un coma inducido. Ella está en delicado estado de salud, pero los médicos están haciendo lo humanamente posible por tenerla con vida", explicó Toro. Aunque ha permanecido en coma durante una semana, los médicos del Hospital San Lucas han solicitado a la Cancillería que facilite el proceso para que su esposo y sus dos hijos, de 12 y 19 años, puedan viajar y estar a su lado.

La familia, sin embargo, enfrenta un obstáculo crucial, ya que hasta ahora no han logrado obtener una visa humanitaria. "No tenemos un contacto en la Cancillería, necesitamos una cita, ya nos ayudaron con los pasaportes, pero no tenemos la visa", lamentó el esposo de Berta. La urgencia es evidente, ya que los médicos consideran crucial la presencia de la familia para iniciar el proceso de recuperación de Berta.

En medio de este drama, la familia hace un llamado desesperado a la Cancillería colombiana para que agilice la obtención de la visa humanitaria que les permita acompañar a Berta durante este difícil proceso de recuperación en suelo estadounidense. La situación se vuelve más angustiante con el tiempo transcurrido y la necesidad imperante de la compañía de sus seres queridos en este delicado momento de su vida.

