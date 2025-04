Promesa que joven, fallecida en cirugía, le incumplió a su mamá: "No me saqué los exámenes"

La historia de María Paz Peñaloza, una joven colombiana de 31 años, conmueve a cientos de personas en Colombia y Estados Unidos. Su fallecimiento durante una cirugía estética clandestina en Nueva York dejó una herida abierta en su familia, especialmente en su madre, Gladys Cabrera.

Esta adolorida mamá aún no comprende por qué su hija incumplió una promesa hecha horas antes del procedimiento: “Mami, ya no me voy a hacer nada porque mi esposo tiene gripa… además, no me he sacado los exámenes”.

María Paz había llegado a Nueva York en 2021. Desde entonces, luchaba por establecerse en la ciudad junto a su familia. El pasado 28 de marzo, sin advertencia ni aviso previo, acudió a una vivienda del barrio Astoria, en Queens, donde operaba de manera ilegal un supuesto centro médico.

Allí, un hombre identificado como Felipe Hoyos Foronda, también colombiano, le administró lidocaína para retirarle implantes de glúteos, según información de la Fiscalía en esa ciudad. Lo que debía ser una intervención sencilla terminó en tragedia.

Durante la aplicación del anestésico, la joven sufrió un paro cardíaco. Aunque fue trasladada al hospital Mount Sinai y conectada a un ventilador, su estado fue calificado como muerte cerebral.

La familia, al recibir la noticia desde Colombia, inició de inmediato la solicitud de una visa humanitaria para poder despedirse de ella, pero los tiempos no alcanzaron. Cuando les fue otorgado el permiso, ya era demasiado tarde, María Paz había sido desconectada.

María Paz Peñaloza perdió la vida tras practicarse cirugía en consultorio improvisado, tenía 31 años y era mamá /Fotos: Redes sociales

María Paz Peñaloza acudió a una clínica de bodega en Nueva York

Las autoridades del Distrito de Queens confirmaron que el lugar donde se realizó el procedimiento era una clínica ilegal instalada en el primer piso de una residencia.

Allí hallaron jeringas, medicamentos, instrumentos médicos y una silla quirúrgica. Hoyos Foronda, el supuesto cirujano, fue capturado mientras intentaba escapar hacia Colombia desde el aeropuerto JFK. Actualmente enfrenta cargos por agresión en segundo grado y por ejercer sin licencia médica.

Joven que perdió la vida en cirugía en Estados Unidos tenía dos hijos

Madre de dos pequeños, de uno y tres años, María Paz deja una fami lia devastada. Su madre, quien no la veía desde hacía cuatro años, expresó que lo único que deseaba era poder llegar a tiempo para despedirse de su hija.

“Yo la quería ver y no me dejaron”, expresó adolorida la mamá de la joven. El esposo de María Paz, profundamente afectado, permanece en Estados Unidos, mientras la familia en Colombia tuvo que emprender una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del traslado del cuerpo, la cremación y el regreso del hijo mayor de la joven que se encontraba de vacaciones con sus abuelos.