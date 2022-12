¡Larga vida al ‘Rey del Chupe’! FELIZ CUMPLEAÑOS Jhon Alex Castaño

Publicidad

Nuestro querido artista Jhon Alex Castaño, mejor conocido como el ‘Rey del Chupe’, nació un 13 de abril de 1981 en Pereira Risaralda.

En una entrevista con La Kalle contó que desde pequeño quiso ser cantante y que su mamá le regaló una guitarra que aún conserva como recuerdo de su niñez.

Fueron años de mucha lucha y trabajo duro para llegar a convertirse lo que es hoy en día, ganarse el cariño del público y que su música sea una de las consentidas en bares, cantinas y discotecas.

Fue con canciones como “De bar en bar”, “Que me traigan licor” y “Dos Razones” con las que Castaño salió del anonimato y desde ahí no existe escenario donde se presente y que este no se llene.

De parte de todo nuestro equipo de La Mandamás le queremos desear un muy feliz cumpleaños.

¿Y qué mejor forma de celebrar y homenajear a este grande de la música popular que reunir sus mejores éxitos?

